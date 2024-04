Tentativa de sequestro acaba frustrada por ação policial na Asa Sul

Na última sexta-feira (26), um Policial Militar evitou um sequestro em um estacionamento da 613, da Asa Sul.

O policial militar encontrava-se estacionado em frente a um hospital na quadra 613, quando foi abordado por um homem que anunciou um assalto.

O homem, armado com uma pistola calibre .380 com 17 munições, mandou que o policial fosse para o banco do passageiro e assumiu a direção do veículo, ameaçando a vítima.

No momento em que o policial conseguiu reagir e repelir a injusta agressão que estava sofrendo, efetuando disparos, para cessar a agressão.

Uma viatura da PMDF patrulhava nas proximidades e escutou o barulho dos tiros, chegando imediatamente ao local. O CBMDF foi acionado e prestou socorro ao homem baleado, encaminhando-o ao Hospital de Base, vindo a óbito posteriormente.

O homem, até o momento, não foi identificado. A ocorrência foi registrada na 1ª DP.