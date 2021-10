Tempo instável no DF nesta terça-feira (19)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da capital devem registrar até 24°C de temperatura máxima

Em grande parte da capital, os brasilienses acordaram embaixo de chuva. A previsão de pancadas de chuva isoladas deve perpetuar o dia inteiro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da capital devem registrar até 24°C de temperatura máxima. A umidade relativa do ar pode variar entre 95 e 60%.

Durante o período da manhã, o céu ficará nublado e deve chover boa parte do tempo. A tarde, período mais quente do dia, o céu continuará com nuvens e as pancadas de chuva e trovoadas serão isoladas.

Com ventos fracos ou moderados, a noite no DF promete muita chuva e trovoadas em pontos isolados da cidade. Vale lembrar que o DF compõem o quadro amarelo, onde há um perigo potencial de grandes temporais.

Nebulosidade sobre o Brasil

Estas nuvens se juntam com uma frente fria que ainda está parada próxima ao litoral do Espírito Santo e podem provocar chuva forte em vários estados nesta terça-feira.

Nesta terça-feira (19), quase todo o país terá um dia com grande quantidade de nuvens e condições para chuva, várias vezes ao longo do dia.