Taxa de transmissão da Covid no DF está em 1.28

Guilherme Gomes e William Matos

Nesta quarta-feira (10), o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o secretário-adjunto de assistência à Saúde, Petrus Sanchez, concederam entrevista coletiva para dar esclarecimentos sobre as ações do GDF no combate à Covid-19.

Petrus Sanchez afirmou que a taxa de transmissão do vírus abaixou, mas ainda precisa de atenção. “A taxa de transmissão está em 1.28, a cada sem pessoas infectadas, surgem outras 128 contaminadas”, alertou.

Sobre as medidas restritivas, o secretário-adjunto de assistência à Saúde fez um apelo à população sobre seu comportamento. “Que a população pense no coletivo e mantenha o controle das medidas sanitárias. Não façam aglomerações”, desabafou Petrus Sanchez.

O Secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha alertou a população sobre a ocupação nos leitos de UTI. “Se você acha que tem uma condição boa, um plano de saúde, saiba que na rede privada de saúde também não tem vaga”

Gustavo Rocha afirmou ainda que a obediência aos decretos de Ibaneis é fundamental. De acordo com ele, se a população não seguir as medidas, cada leito de UTI aberto será ocupado no mesmo instante. Rocha afirmou ainda que o governador do DF não descarta medidas mais duras caso a mentalidade da população não mude.

Ocupação de leitos de UTI

A ocupação de leitos de UTI para pacientes com covid-19 segue alta no Distrito Federal. A última atualização da Secretaria de Saúde, feita às 8h10 desta quarta-feira (10), mostra que há apenas um leito com suporte de ventilação mecânica disponível para adultos.

Na rede pública, a atual taxa de ocupação geral é de 96,48%. 181 pessoas (a maioria adultos) estão na fila à espera de leitos.

Já nos hospitais particulares, a taxa é de 86,03%, aponta a última atualização, feita às 7h10. O Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, possui 29 leitos para adulto disponíveis; no Hospital Santa Lúcia, há seis vagas; Anna Nery, Santa Helena e São Francisco têm um cada.

Toque de recolher

Por meio de um novo decreto, o governador Ibaneis Rocha (MDB), estabeleceu um toque de recolher das 22h às 05h em todo Distrito Federal. A nova medida restritiva vem após a superlotação em UTIs e o aumento de contaminações da Covid-19. A pena de multa para quem descumprir a restrição pode chegar a R$ 2.000,00.

O Decreto Nº 41.874, além de prorrogar o lockdown até 22/03, entrará em vigor às 22h do dia 8 de março de 2021 e vigorará até às 05h do dia 22 de março de 2021, podendo ser alterado ou prorrogado a juízo de conveniência e oportunidade do Governador

O documento afirma que o toque de recolher “não se aplica a servidores públicos, civis ou militares, a agentes de segurança privada e aos profissionais de saúde, que estiverem em serviço, bem como aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, a advogados em diligência de cumprimento de alvarás de soltura, tampouco a representantes eleitos dos Poderes Legislativo e do Executivo, no âmbito federal ou distrital, desde que devidamente identificados.