Taxa de transmissão da Covid cai no DF

Gabriel de Sousa

A taxa de transmissão R(t) da covid-19 registrou uma diminuição no Distrito Federal. Ontem, o índice foi calculado em 1,28 sendo que nesta segunda (12), o número registrado foi de 1,33. Comparado com a terça-feira da semana passada, onde o índice estava em 1,74, é constatado uma redução ainda mais significativa, sendo de 23,4% em sete dias.

Segundo os especialistas em vigilância à saúde, a taxa de transmissão registrada ontem evidencia que a pandemia está crescendo na capital, significando que 100 pessoas podem contaminar outras 128. Os dados são do Boletim Epidemiológico da SES/DF.

O DF completou mais um dia sem mortes por covid-19 sendo notificadas. Ontem, não houve óbitos ocorridos ou notificados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Já são 20 dias seguidos sem novas mortes pela doença, e o número total de falecimentos por covid-19 no DF permanece em 11.835 (ou 1,4% dos casos).

Segundo os dados de ontem do Boletim 884 da Secretaria de Saúde, em 24 horas, a capital registrou 2.326 novas contaminações pela doença pandêmica, sendo 62 a menos do que o contabilizado na terça-feira da semana passada

Foi registrado também que a taxa de ocupação de leitos exclusivos para pacientes com covid nos hospitais da rede pública de saúde do Distrito Federal teve uma pequena diminuição em uma semana. Ontem, a taxa era de 88,89%, sendo que na terça-feira passada, o percentual era de 89,47%. A Secretaria de Saúde não informou os percentuais de ocupação dos leitos de UTI da rede particular do DF.

O Plano Piloto é a região administrativa do DF com o maior número de casos acumulados, 108.733, seguida pela Ceilândia, com 79.205, e Taguatinga, com 63.906 infecções confirmadas.