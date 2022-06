Taguatinga receberá ação itinerante Sejus Mais Perto do Cidadão

Os atendimentos serão oferecidos das 9h às 13h, no estacionamento do estádio Serejão, localizado em Taguatinga

Os moradores de Taguatinga terão acesso a serviços gratuitos de cidadania e saúde, neste sábado (25), no estacionamento do estádio Serejão. Os atendimentos serão oferecidos das 9h às 13h e fazem parte do programa Sejus Mais Perto do Cidadão, realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania. O evento ocorrerá em conjunto com a ação TV Record nas Cidades.

Esta será a primeira vez que Taguatinga receberá a ação itinerante. O evento já passou por 14 regiões administrativas: Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/ Pôr do Sol, Itapoã, Ceilândia, Rodoviária do Plano Piloto, Estrutural, Samambaia e Sobradinho.

“Chegamos a 24ª edição desse programa, que já se tornou a maior ação itinerante do Governo do Distrito Federal. Agora, chegou a vez de Taguatinga”, destacou o secretário da Sejus, Jaime Santana. “O nosso trabalho é estar próximo da população, levando o que há de melhor do serviço público”, acrescentou.

A programação do evento contará com a Unidade Móvel do Na Hora, onde estarão presentes diversos órgãos parceiros, como Polícia Civil, fazendo o agendamento para a emissão gratuita de RG, Caesb, Codhab, Detran, INSS, Receita Federal, Procon, entre outros. A carreta é o serviço mais procurada pela comunidade.

Além dos atendimentos de cidadania disponíveis pelo Na Hora, o público poderá aproveitar os serviços oferecidos gratuitamente por uma equipe de voluntários, que estará no evento com atividades de enfermagem (aferição de pressão, teste de glicemia e tipagem sanguínea), acupuntura, massoterapia, orientação nutricional, entre outros. O Sesc levará ainda as carretas da Mulher, onde será possível fazer o exame de papanicolau, e de odontologia. Atendimento psicológico, assistência social e orientação jurídica também vão fazer parte do evento.

As atividades de saúde e bem-estar integram o programa Sua Vida Vale Muito Itinerante, que ocorre em conjunto com o Sejus Mais Perto do Cidadão. As duas ações já atenderam mais de 200 mil pessoas no DF desde 2019.