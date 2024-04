Taguatinga oferece mais de 100 vagas de emprego nesta terça (2)

A terça-feira (2) traz 217 vagas disponíveis nas agências do trabalhador para quem está em busca de emprego no Distrito Federal. Com salários variando de R$ 1.412 a até R$ 7 mil, mais de 100 das oportunidades são em Taguatinga. As agências do trabalhador contam com 14 unidades distribuídas pelas regiões administrativas do DF.

Entre as chances ofertadas na região administrativa, há 70 oportunidades para atendente de lanchonete (R$ 1.524,96), dez para auxiliar de cozinha (R$ 1.412) e 30 como vendedor pracista na área norte (R$ 1.412).

Quatro vagas com um salário de R$ 6 mil são oferecidas no Recanto das Emas, sendo duas para alinhador de direção e as outras duas para a função de mecânico de veículos. Na mesma região, uma vaga de supervisor da manutenção e reparação de veículos leves ainda está disponível, com um pagamento de R$ 7 mil.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília