Suspeito de roubar estabelecimento comercial é preso depois de confronto em Planaltina

Na tarde do último sábado (14), os Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) prenderam um homem suspeito de roubar uma loja de material de construção em Arapoanga.

De acordo com as vítimas e testemunhas, três homens armados entraram no estabelecimento, renderam os empregados e o gerente e levaram dinheiro, cartões e aparelhos celulares

.

Um policial de folga, lotado no Bope da PMGO, visualizou o trio correndo na Quadra 04. Ele deu a ordem de parada, dois suspeitos continuaram correndo e um deles sacou a arma contra o policial que reagiu.

O suspeito foi alvejado e fugiu, abandonando um revólver calibre 22 na rua. O policial solicitou apoio e equipes do 14º Batalhão preservaram o local para perícia. Mais tarde, o Gtop 34 localizou o homem ferido e o conduziu para o Hospital Regional de Planaltina.

Ele foi apresentado na 16ª DP com a arma de fogo. Além disso, os policiais militares recuperaram três aparelhos celulares e R$ 2.050,00 em espécie. O detido foi autuado por roubo em estabelecimento comercial.