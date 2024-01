Suspeito de furtar comércios é encontrado dentro de caixa d’água em São Sebastião

O detido portava uma faca na cintura e uma mochila com chaves e ferramentas que provavelmente foram usadas para invadir os estabelecimentos comerciais

Na madrugada deste domingo (7), policiais militares do 21º Batalhão prenderam um homem suspeito de furto a comércio em São Sebastião.

A PMDF recebeu a informação de que havia uma movimentação estranha no interior de um estabelecimento na Rua 48. Ao avistar os policiais, o suspeito fugiu pelo telhado dos comércios vizinhos.

As equipes do 21º Batalhão fizeram o cerco no quarteirão com apoio aéreo do Bavop. O suspeito foi localizado duas horas após o início das buscas submerso dentro de uma caixa d’água, situado entre a laje e o telhado de um dos comércios da região.

O detido portava uma faca na cintura e uma mochila com chaves e ferramentas que provavelmente foram usadas para invadir os estabelecimentos comerciais.

Ele foi encaminhado para a 30ª DP, onde foi autuado por furto em comércio.