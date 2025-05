Superintendência do HRSM avalia desempenho e define estratégias em reunião de indicadores

Uma reunião mensal de avaliação de indicadores de desempenho, com a participação de gestores de diversas áreas, foi realizada nesta sexta-feira (16), pela superintendência do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). A iniciativa, realizada no auditório da unidade, visou analisar os resultados alcançados até a metade do mês e discutir estratégias para garantir o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

Durante a reunião, foram apresentados e discutidos os indicadores de desempenho das áreas assistenciais e administrativas, com destaque para o monitoramento das metas estabelecidas para o ano de 2025. A superintendente do HRSM, Eliane Abreu, reforçou a importância de acompanhar de perto esses indicadores, destacando que os gestores devem realizar uma análise crítica e contínua dos números.

“Precisamos avaliar, já na metade do mês, se estamos no caminho para alcançar as metas. Caso contrário, é fundamental entender os motivos. Isso inclui fatores como mudanças na equipe ou a complexidade dos pacientes atendidos”, explicou Eliane.

A gestora também anunciou uma medida para otimizar o atendimento e melhorar o giro de leitos: a ampliação da equipe do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nurad). O objetivo é desospitalizar pacientes crônicos internados na Clínica Médica, garantindo que eles recebam alta segura e sejam acompanhados em casa pelo Nurad do HRSM. “Essa estratégia contribui para reduzir o tempo de permanência e aumentar a disponibilidade de leitos em todo o hospital”, acrescentou.

O encontro reforçou o compromisso da gestão em garantir a eficiência nos atendimentos e manter o alinhamento com as diretrizes do IgesDF, buscando sempre a melhoria contínua da assistência prestada à população.

Desempenho assistencial em números

No acumulado de janeiro até o momento, o HRSM registrou:

• 85.445 atendimentos de Urgência e Emergência, distribuídos da seguinte forma:

• Clínica Médica: 20.838 atendimentos

• Pediatria: 21.408 atendimentos

• Ortopedia: 16.798 atendimentos

• Ginecologia e Obstetrícia: 16.425 atendimentos

• Cirurgia Geral: 8.662 atendimentos

Outras especialidades completam o total.

Ambulatório do HRSM:

• 35.290 consultas médicas

• 30.149 atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar.

*Com informações são da Agência Brasília