Super Adega inaugura unidade no Gama

Em 2023, a rede de atacarejo também irá lançar mais uma unidade em Valparaíso de Goiás, a primeira da rede fora do Distrito Federal

Conhecida em Brasília pela vasta variedade de produtos oferecidos nas quatro filiais existentes – SIA, Taguatinga Sul, Taguatinga Norte e Jardim Botânico -, a rede de atacarejo Super Adega está em processo de expansão. Gama foi a região administrativa escolhida para a rede de atacarejo inaugurar uma nova unidade nesta primeira quinzena de dezembro. O endereço escolhido foi o Setor de Indústrias, Área Especial – Setor Leste, lote 1.

Mas, não para por aí. Além da unidade projetada no Gama, a Super Adega vai abrir uma loja em Valparaíso de Goiás no primeiro semestre de 2023. Distante 37 km do centro de Brasília, o município goiano conta com uma população de mais de 175 mil pessoas, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta será a primeira loja da rede brasiliense fora do Distrito Federal. Com a inauguração dessas novas filiais, serão seis lojas que, juntas, somam centenas de produtos oferecidos.

Além das lojas físicas, a Super Adega conta com um site, no qual os clientes acima de 18 anos têm acesso à adega virtual da empresa, com diversas promoções e kits de bebidas disponíveis.

