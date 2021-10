Sua Vida Vale Muito: ação chega no Recanto das Emas

A população de Água Quente, no Recanto das Emas, contará com dois dias de serviços voltados à saúde e bem-estar

Na próxima sexta-feira (22) e sábado (23), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) realizará a 11ª edição do programa Sua Vida Vale Muito no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas.

Esta edição dará continuidade às ações da campanha internacional do Outubro Rosa e oferece gratuitamente serviços voltados à saúde e bem-estar com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, massoterapeutas, acupunturistas e muito mais.

“Vamos fortalecer o bem-estar físico, social e emocional dos moradores de Água Quente. Por isso, pensamos em todos os detalhes do programa, que estará em um local que é de fácil acesso para que todos se sintam muito bem acolhidos”, convida a secretária Marcela Passamani.

Além de mamografia, exames e orientações sobre prevenção ao câncer de mama, a população ainda terá acesso a vacinação contra H1N1, teste de IST (Sífilis, HIV, hepatite B e C), exame de vista, avaliação física, orientação nutricional e odontológica. A programação também inclui autoatendimento do Na Hora, corte de cabelo e emissão gratuita de 1ª e 2ª via do RG por ordem de chegada (vagas limitadas com emissão de senha).

Criado em 2020, o programa Sua Vida Vale Muito já realizou mais de 12 mil atendimentos em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal, como Itapoã, Recanto das Emas, Ceilândia, Estrutural, Sobradinho II, São Sebastião, Samambaia, Santa Maria, Rodoviária do Plano Piloto, Fercal e Brazlândia.

O evento recebe apoio de outros órgãos públicos, sociedade civil e voluntários. Nesta edição os parceiros são: Secretaria de Saúde, Polícia Civil, Sesc, BRB, Caesb, Instituto Ana Hickmann, entre outros.

Serviço

Evento: Programa Sua Vida Vale Muito – Água Quente

Data: 22 e 23 de outubro

Hora: sexta (09h às 17h) e sábado (09h às 13h)

Local: Quadra 01, lote 23, Salomão Elias – DF280 (em frente à Gerência Habitacional Água Quente)