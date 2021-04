SSP informa sobre suspensão da via sacra no Morro da Capelinha

As forças de segurança orientarão a população e farão o controle do trânsito no local. Não será permitido o acesso de veículos

Devido a proibição da realização de eventos, como previsto em decreto pelo Governo do Distrito Federal, a encenação da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planatina, foi novamente suspensa em 2021 para evitar aglomerações. Com isso, as forças de segurança vão estar no local para orientação a população presente e fazer o controle do trânsito. A decisão atende ao cumprimento dos protocolos de segurança de prevenção à covid-19

“A Via Sacra no Morro da Capelinha é um dos principais cenários da encenação da Paixão de Cristo no DF, mas o momento pede muita cautela e cuidado de todos nós, diante do agravamento da pandemia. A Segurança Pública está alinhada às medidas do GDF e por isso estaremos dando apoio no local. Mas entendemos que a população está respeitando e atendendo as medidas adotadas de forma muito tranquila. O objetivo principal é orientar a população”, ressalta o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) intensificará o policiamento na região. “Serão destacadas viaturas para o local para segurança e orientação daqueles que por ventura apareçam” , explica o comandante do 14º Batalhão, da PMDF, tenente-coronel Edmar Silva.

Não será permitido o acesso de veículos ao Morro da Capelinha. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará o bloqueio de trânsito na DF-230, como explica o coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, João Paulo Lacerda. “Além disso, faremos o patrulhamento com motos e veículos e, se necessário, o controle de tráfego”.

O Departamento disponibilizará painéis no acostamento da via de acesso ao Morro com mensagens à população, ressaltando que o evento foi cancelado e sobre a importância de manter o distanciamento social.

A Administração Regional de Planaltina fez um comunicado, por meio das rádios comunitárias locais e redes sociais, sobre o cancelamento do evento e pedindo que os moradores permaneçam em casa.

Pelas redes socais, a Administração Regional de Planaltina ressaltou que o evento estava cancelado. “Infelizmente, devido à pandemia covid-19, este será mais um ano em que não acontecerá a Via Sacra no Morro da Capelinha, evento tradicional, histórico e religioso de nossa cidade. Orientamos que os fiéis façam suas orações nesta sexta-feira santa em casa. Neste momento, é preciso tomar todos os cuidados para não se aglomerar e não se expor ao vírus”, orienta o administrador regional da região, Célio Rodrigues.

