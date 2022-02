SOS Petrópolis: TJDFT apoia campanha de doação

Os itens mais necessários são: água mineral, colchões, produtos de higiene e alimentos preferencialmente que não precisem ser cozidos.

A campanha de doação SOS Petrópolis recebeu o apoio do TJDFT em parceria com o CNJ e a AMAERJ (Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro).

O grupo divulga e solicita a colaboração dos jurisdicionados com a campanha SOS Petrópolis para ajudar as vítimas da tragédia ocorrida no último dia 15/2, devido às fortes chuvas na cidade carioca.

Até a última sexta-feira, 18/2, às 17h, havia sido arrecadado R$98.583,96, que serão investidos na aquisição de produtos destinados às vítimas da tragédia ocorrida esta semana no município serrano.

Para a juíza Eunice Haddad, presidente da AMAERJ, o engajamento de entidades e doadores ao movimento em socorro aos petropolitanos reforça ainda mais o elo entre as instituições do Sistema de Justiça e a sociedade civil.

“O momento é de unir forças e preces em favor dos desamparados, dos desassistidos, dos sobreviventes, dos feridos, daqueles que perderam parentes e amigos nesta catástrofe”, disse a magistrada.

Os itens mais necessários são: água mineral, colchões, produtos de higiene e alimentos preferencialmente que não precisem ser cozidos.

As doações em dinheiro podem ser feitas pelo PIX da AMAERJ (CNPJ: 40.422.305/0001-06) e pelas contas da Associação:

Itaú – Agência 6002 | Conta corrente 07264-0

Bradesco – Agência 6246 | Conta corrente 3030-9

Seja solidário, faça sua doação!