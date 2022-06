Sol Nascente terá ponto de internet gratuita a partir deste sábado (25)

Lançado em 2019, o programa Wi-Fi Social já contabiliza, desde então, mais de 120 milhões de acessos no DF

Mais um ponto do Wi-Fi Social será inaugurado no DF. Desta vez, Sol Nascente é a região beneficiada, com a instalação do ponto gratuito de internet neste sábado (25), no Trecho 3 da SHSN – avenida do supermercado Trem Bão. Desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o projeto de inclusão digital é voltado a áreas públicas de grande circulação de pessoas.

Com essa inauguração, agora são 85 pontos de internet gratuita no DF. Lançada em 2019, a iniciativa já contabiliza mais de 120 milhões de acessos. O programa contempla comunidades carentes, escolas, feiras permanentes, parques, unidades de pronto atendimento (UPAs), hospitais, bibliotecas públicas e rodoviárias.

Com informações da Agência Brasília