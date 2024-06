Sol Nascente terá edição extra do programa Mulher nas Cidades

O programa Mulher nas Cidades terá uma edição extra na Região Administrativa do Sol Nascente. Entre os dias 17 e 21 de junho, as moradoras da região poderão acessar diversos serviços públicos gratuitos em uma estrutura especialmente montada na Chácara do Padre – SHSN Trecho 2.

Com foco no fortalecimento da comunidade feminina, o Mulher nas Cidades é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), conduzida pela Secretaria da Mulher (SMDF) em parceria com a Associação Amigos do Futuro.

Desde o seu lançamento, o programa tem sido um marco na promoção da saúde, capacitação profissional e assistência jurídica às mulheres em diversas comunidades do Distrito Federal.

“Percebemos que a iniciativa foi muito bem-aceita pela população, e poder oferecer essa ação transformadora, que leva serviços essenciais, promovendo saúde, capacitação profissional e assistência jurídica em diversas comunidades, é fundamental”, afirma a secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “Ir até onde a mulher mora demonstra o comprometimento do GDF com o bem-estar e o desenvolvimento das nossas mulheres.”

Serviços e atividades

Durante a edição no Sol Nascente, haverá consultas médicas, atendimento psicológico e emissão de documentos de cidadania. As ações abrangem as áreas de saúde, desenvolvimento social, econômico e trabalho, justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania.

Um dos destaques do programa são as atividades educacionais, que visam empoderar a comunidade feminina do Sol Nascente. Estão previstas palestras e cursos profissionalizantes em extensão de cílios, design de sobrancelhas, artesanato, manicure e pedicure. Essas atividades não só oferecem oportunidades de aprendizado, mas também capacitam as mulheres a ingressar no mercado de trabalho ou iniciar seus próprios negócios.

Para ter acesso ao programa, basta efetivar a inscrição no site ou presencialmente na Administração Regional do Sol Nascente, das 8h às 18h.

*Com informações da Secretaria da Mulher