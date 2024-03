Sol Nascente/Pôr do Sol recebe oitava edição do Dia D de Combate à Dengue

Mais de 60 profissionais da saúde atuarão no combate intensivo aos focos do mosquito da dengue e na conscientização de moradores da região

Neste sábado, a Secretaria de Saúde (SES-DF) realizará a oitava edição do Dia D de Combate à Dengue na Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol, a partir das 9h. A força-tarefa de combate ocorre em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), durante a 22ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão. Este último busca facilitar o acesso da população a serviços públicos.

Mais de 60 profissionais da saúde atuarão no combate intensivo aos focos do mosquito da dengue e na conscientização de moradores da região. Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAs) irão atuar junto ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) em visitas domiciliares para identificação de larvas do Aedes aegypti, orientações de prevenção e encaminhamento de pessoas que apresentarem sintomas da doença.

Além das ações de enfrentamento, a Sala da Saúde, instalada em frente ao Restaurante Comunitário, irá oferecer serviços de odontologia, vacinação e testagem de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A programação inclui ainda sessão de conversa e assistência a mulheres vítimas de violência, em iniciativa do Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência (Nupav) da SES-DF e da Casa da Mulher Brasileira.

Serviço

8ª edição do Dia D de Combate à Dengue em Sol Nascente e Pôr do Sol

– Data: Sábado, 2 de março

– Horário: Das 9h às 12h

– Local: Sol Nascente – Trecho 2, Quadra 105, Conjunto O, Área Especial 1 (ao lado do Restaurante Comunitário)

*Com informações da Agência Brasília