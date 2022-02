Socioeducandos de Planaltina participam de ações de combate ao vício

Iniciativa integrou música e reflexão sobre o tema em uma oficina de duelo de MCs

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) aproveitou o Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, celebrado no último domingo (20) para promover ações de prevenção e conscientização para socioeducandos da Unidade de Internação de Planaltina, ao longo da última semana.

No total, 40 adolescentes participaram da ação, que integrou música e reflexão sobre o tema em uma oficina de duelo de MCs, com a participação do DJ Leandro Hungria. Servidores da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas da Sejus finalizaram as atividades, abordando aspectos da prevenção ao uso de substâncias.

“Iniciativas dessa natureza são essenciais para uma efetiva política de ressocialização, estimulando a reflexão e o pensamento crítico dos adolescentes”, explicou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O subsecretário de Enfrentamento às Drogas da Sejus, Diego Moreno destaca que a prevenção ao uso de drogas é um tema transversal a todas as políticas públicas, como o Sistema Socioeducativo, juventude e educação. “Cada vez mais devemos apostar em ações estratégicas, pois a temática é transversal a todas as políticas públicas, logo faz-se necessário trabalhar na perspectiva de integração de rede e com linguagem que aproxima os jovens do debate e reflexão”, completou o subsecretário.

Foto: Sejus/Divulgação

Acolhe DF

As ações fazem parte do Programa Acolhe DF, lançado em 2021 pela Secretaria de Justiça e Cidadania para fortalecer a política de enfrentamento às drogas. Além das atividades de prevenção, o programa atua também com acolhimento e tratamento de dependentes químicos, por meio do encaminhamento a comunidades terapêuticas e na reinserção social dos dependentes químicos. Em seis meses de atuação, já foram realizados aproximadamente 10 mil atendimentos.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus)