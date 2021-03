Sociedade de Infectologia do DF discorda de posicionamento de CRM-DF

De acordo com o orgão, o conselho montou uma câmara técnica com infectologistas, mas não a consultou antes de se posicionar a favor do tratamento precoce e contra o lockdown

Com o ofício emitido pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), se posicionando contra o lockdown como medida de controle da transmissão de Covid-19, a Sociedade de Infectologia do DF (SIDF) afirmou, em nota, não concordar com o posicionamento do órgão.

De acordo com o orgão, o conselho montou uma câmara técnica com infectologistas, mas não a consultou antes de se posicionar a favor do tratamento precoce e contra o lockdown.

A SIDF explica que o lockdown se mostrou útil em várias partes do mundo e que, no DF, deve ser feita restrição de atividades específicas em horários delimitados para diminuir a transmissão do vírus.

“O DF, assim como o restante do Brasil, encontra-se em uma grave crise de saúde pública e tal situação requer máxima expertise, para que as melhores medidas de contenção sejam implementadas, visando assim o benefício da sociedade como um todo. Soluções simples ou radicalismos não atendem à necessidade atual”, diz o documento.

Conforme o posicionamento da SIDF, os questionamentos sobre atividades afetadas ou não, é válida. Entretanto, sercontra a medida de forma geral, é inadmissível.

“São lícitos os debates e os questionamentos sobre quais atividades devem, ou não, ser afetadas pelas restrições, bem como a duração desse período. Não é admissível, entretanto, que haja um posicionamento radical, contra a medida de forma geral, como fez o CRM-DF”, escreve a SIDF.

