Sobradinho recebe última edição do Movimente nas Cidades e encerra ano com mais de cinco mil atendimentos

Para marcar o encerramento da edição de Sobradinho, o projeto Movimente nas Cidades reuniu, na noite desta quarta-feira (10), centenas de mulheres interessadas em capacitação, orientação e incentivo ao empreendedorismo. A iniciativa percorreu diversas regiões administrativas ao longo de 2025 e se firmou como uma das principais ferramentas da Política Distrital de Apoio ao Empreendedorismo Feminino. Em todas as etapas, contou com a presença ativa da Secretaria da Mulher (SMDF), fortalecendo ações voltadas à autonomia econômica e ao protagonismo feminino no Distrito Federal.

Iniciativa do Sebrae que vem ganhando projeção nacional, o projeto ofereceu espaços de diálogo, troca de experiências e uma feira com empreendedoras locais, que tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos e ampliar sua visibilidade. A atriz Mariana Xavier, conhecida por sua atuação no cinema e engajada em causas ligadas à valorização das mulheres, esteve presente e reforçou a importância de ações que ampliam oportunidades e reconhecimento.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, participou do evento e destacou o impacto das iniciativas voltadas ao fortalecimento econômico das mulheres: “Cada vez que uma mulher conquista autonomia, toda a comunidade avança”, afirmou. “O Movimente mostra que, quando o poder público chega junto, oferecendo capacitação, apoio e caminhos reais de crescimento, nós abrimos portas para transformar vidas e fortalecer o desenvolvimento do Distrito Federal”.

Empreendedorismo

Somente em 2025, o Movimente nas Cidades atendeu mais de cinco mil pessoas, reforçando seu papel como promotor de oportunidades para o empreendedorismo feminino e de estímulo à autonomia econômica das mulheres. Com a experiência acumulada ao longo do ano, a iniciativa segue sendo referência para políticas públicas de incentivo à participação feminina no mundo dos negócios.

“A atuação da Secretaria da Mulher no Movimente garante que cada atividade esteja integrada às políticas públicas de enfrentamento às desigualdades de gênero e de promoção da autonomia econômica”, pontuou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “Mais do que capacitação, estamos oferecendo orientação qualificada, acesso a serviços, fortalecimento de redes de apoio e caminhos reais para que essas mulheres avancem na construção de seus projetos de vida. Os resultados mostram o quanto essa presença técnica e contínua faz diferença nos territórios.”

Próxima edição

Em março de 2026, Brasília sediará uma edição ampliada do Movimente, iniciativa do Sebrae que vem ganhando destaque nacional ao fortalecer o empreendedorismo feminino e impulsionar redes de apoio econômico para mulheres.

A realização no mês simbólico dedicado às pautas femininas destaca a relevância do projeto como estratégia de estímulo ao protagonismo feminino nos negócios e de fortalecimento das políticas voltadas à autonomia econômica de mulheres em todo o país.

O encerramento em Sobradinho marca mais um passo na construção de um ambiente mais equitativo e acessível para mulheres que buscam empreender, inovar e transformar suas realidades, com o apoio contínuo da SMDF e de parceiros institucionais.

Solange Sousa, de 47 anos, moradora de Sobradinho e mãe de duas filhas, compartilhou sua experiência no evento e destacou o impacto do projeto em sua vida: “Aprender a colocar em prática tudo o que o Sebrae ensina foi essencial. Não adianta apenas ter talento para produzir belos artesanatos, é preciso também saber empreender. A Secretaria da Mulher me proporcionou unir meu talento à capacidade de empreender, e isso significou muito para mim. O projeto Movimente nas Cidades transformou não só a minha vida, mas a de várias mulheres que participaram”.

Com informações da Agência Brasília

