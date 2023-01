SJPDF e Fenaj repudiam agressão a jornalistas em Brasília e responsabilizam as forças de segurança por escalada de violência

A entidade disse estar aberta para contato, e pediu para que os agredidos procurem a Polícia Civil para registro de Boletim de Ocorrência

Por meio de nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e a Federação Nacional de Jornalistas se manifestaram com repúdio aos atos golpistas e terroristas ocorridos neste domingo na Esplanada dos Ministérios e à violência contra profissionais da imprensa, que foram impedidos de realizar seu trabalho com segurança.

“Nos solidariezamos com os e as colegas feridos/das durante o exercício da profissão. Já temos informação de ao menos seis colegas atacados, de diferentes veículos”, disse a nota.

Todos os acontecimentos em curso são resultado da inoperância do Governo do Distrito Federal, de setores da segurança pública e Forças Armadas, que permitiram a escalada da violência e se mostraram coniventes com os grupos bolsonaristas, golpistas, que não respeitam o resultado das eleições, a Constituição e a democracia.

“Lembramos que, por diversas vezes, o Sindicato cobrou das empresas e da SSP/DF medidas cabíveis para garantir a segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores da imprensa. No entanto, as agressões de hoje demonstram que, mais uma vez, isso não ocorreu”.

A entidade disse estar aberta para contato, e pediu para que os agredidos procurem a Polícia Civil para registro de Boletim de Ocorrência.

O Sindicato e a Fenaj estão à disposição da categoria para as medidas jurídicas cabíveis e lembra às empresas de que a continuidade da cobertura exige condições mínimas de segurança e que é de responsabilidade das mesmas garanti-la.