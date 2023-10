Sistema do Detran-DF passará por manutenção no próximo sábado (7)

Todos os sistemas do Detran-DF ficarão indisponíveis, inclusive o Portal de Serviços e o aplicativo do Detran Digital

No próximo sábado (7), o sistema do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficará indisponível para toda a população, já que passará por uma atualização. O horário do serviço é das 14h às 18h, por isso, o órgão pede para que aquele que precise do serviço, se programe.

De acordo com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Detran-DF, a manutenção programada tem o objetivo de melhorar a segurança das aplicações.