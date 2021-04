SindMetrô-DF anuncia greve a partir desta sexta-feira (16)

De acordo com a categoria, a paralisação das atividades é resultante da falta de acordo referente ao pagamento da verba destinada ao auxílio alimentação

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF) anunciou que entrará de greve, a partir desta sexta-feira (16). De acordo com a categoria, a paralisação das atividades é resultante da falta de acordo referente ao pagamento da verba destinada ao auxílio alimentação.

No entendimento do sindicato, o Metrô-DF desconsiderou cláusulas, que já tinham sido garantidas, em uma negociação coletiva. Outro ponto destacado seria a respeito da exclusão de outros benefícios.

Meiry Rodrigues, secretária de Comunicação e Mobilização do Sindmetrô frisou que as tratativas começaram no mês de fevereiro.

“Em 1º de abril, expirou nosso prazo do acordo coletivo e estamos sem auxílio alimentação e com risco de perder também o plano de saúde. Não estamos pedindo aumento, estamos pedindo para assinar o acordo coletivo como era antes”, relatou a secretária.

Como não houve acordo entre as partes, o SindMetrô-DF informou à Justiça do Trabalho que não foi possível chegar em uma condição satisfatória para os envolvidos.

“A empresa ressalta que a ameaça ao cidadão de uma possível paralisação não visa garantir direitos à categoria, uma vez que todos os benefícios solicitados e legalmente amparados foram concedidos na proposta apresentada”, explicou a categoria.