Sindicato agradece Ibaneis por gestão na pandemia

Governador disse que a pandemia obrigou o governo a fechar atividades, mas que, assim que foi possível, elas foram retomadas com segurança

A gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB) na pandemia foi elogiada em um jantar promovido pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Autorizados do Distrito Federal (Sincodiv-DF), na noite desta terça-feira (6). Representantes do setor agradeceram pelas lojas terem sido mantidas abertas em meio ao enfrentamento da covid-19.

“Em 2018 eu disse que seria um governador liberal, que não ia atrapalhar a vida dos empresários. Trato com os representantes pelo telefone, retorno ligação e valorizo o empresário porque é quem sai de casa todos os dias para saber se vai ter retorno”, afirma Ibaneis Rocha.

O chefe do Executivo disse que a pandemia obrigou o governo a fechar atividades, mas que, assim que foi possível, elas foram retomadas com segurança. “O diálogo sempre existiu. Quando o Sincodiv colocou a sua argumentação para abrir as lojas eu atendi e editei um novo decreto. O nosso governo ouve as pessoas”, acrescentou Ibaneis Rocha.

Presidente do Sincodiv-DF, Arcélio Alceu dos Santos Júnior disse que o evento é uma forma de agradecer o trabalho do governo. “O senhor, Ibaneis, está entre 128 líderes empresariais aqui do DF que geram empregos de qualidade. Nos momentos mais duros da pandemia você confiou em nós e manteve aberta as lojas abertas para vendas e manutenção de viaturas”, lembrou.

Arcélio disse que o setor retribuiu o gesto do governo mantendo os empregos e apoiando o combate à covid-19 distribuindo máscaras e álcool gel. “Nenhum concessionário fechou as portas no DF, ao contrário de outros estados, mantendo os empregos”, reforçou.