Shoppings do DF já contam com a presença do Papai Noel

Centros Comerciais costumam ser um ponto de parada obrigatória para quem ama o espírito natalino e visitar o bom velhinho

O clima do Natal está no ar! A decoração nas tradicionais cores verde, vermelha e dourada ganharam espaço nos shoppings de Brasília, com muita luz, pisca-pisca, presentes, árvores enfeitadas, e claro, o clássico Papai Noel.

Para quem curte uma bela magia do Natal, os shoppings nesta época do ano costumam ser um ponto de parada obrigatório. Em cada cantinho da decoração dos centros comerciais podemos sentir o encanto natalino. Sendo muito comum, ainda nos dias atuais, a presença de famílias, crianças e até adultos na poltrona do bom velhinho.

Ao Jornal de Brasília, o Papai Noel, do Taguatinga Shopping, falou um pouco sobre o misto de emoção das crianças e até adultos ao visitarem o bom velhinho. “Temos uma variedade de emoções, tem muitos adultos que vêm, fazem festa e brincam até mais que as crianças. Já o espírito das crianças é bem variado, tem aquelas que gostam muito de conversar com o Papai Noel, outras têm um pouco de medo e precisamos lidar diferente. Mas eu sinto que a magia do Natal prevalece nesta época do ano na maioria das pessoas”, comentou.

Para quem ainda não foi visitar o bom velhinho, o Taguatinga Shopping conta com uma programação bem especial. As visitas ao Papai Noel, de forma gratuita, acontecem de segunda-feira e sábado das 10h às 22h, com intervalos às 13h; 16h e 19h. Aos domingos e feriados a visitação acontece das 14h às 20h, com intervalos das 14h30 às 17h30.

Além disso, o shopping conta com um espaço dedicado ao Correio Noel, com objetivo de resgatar o prazer em escrever cartinhas de Natal. O hábito de pedir presentes nunca acabou, mas as crianças atualmente estão deixando de lado os famosos pedidos de carrinho, boneca, bola, maquiagem e panelinhas, para pedirem ao bom velhinho celular, tablet, aparelhos eletrônicos e brinquedos de desenhos famosos.

Para o Noel, do Taguatinga Shopping, que realiza a função há 11 anos, é gratificante ver a alegria das crianças ao abraçá-lo: “É uma emoção muito gostosa e muito prazerosa ser Papai Noel”. O bom velhinho completou com uma bela mensagem de Natal para aqueles que curtem o espírito natalino, ou não.

“Desejo a todos um Feliz Natal, com muita saúde e paz. Que seja um novo ano próspero para todos. Peço que lembrem-se sempre do Papai do Céu. Tem muita gente que vem aqui e pede namorado e saúde e eu digo que essa função já é do departamento do Papai do Céu. Peço para fazerem suas orações para Ele [Papai do Céu], é só Ele [Papai do Céu] que pode nos trazer alegria, saúde, paz e harmonia”, destacou.

Magia do Natal

Para o supervisor de vendas, Luiz Henrique, que foi visitar o Papai Noel com a sua filha, a pequena Maria Luiza de apenas quatro aninhos, que prefere ser chamada de Malu, o importante no Natal é celebrar os momentos com a família, sempre se lembrando do verdadeiro significado da data.

“Nós fomos ali no espaço para escrever a cartinha, e a Malu se encantou com esse momento de escrever uma cartinha para o Papai Noel. Quando ela veio entregar a felicidade foi grande. Essa magia do Natal contagia muito as crianças e nós que somos adultos que um dia já fomos encantados com essa mágia”, descreveu o pai da Malu.

A professora Saron Batista, tia do Miguel Batista, de oito anos, falou sobre a beleza das decorações de Natal, sem deixar de lado o verdadeiro significado da época do ano. “O Natal ele nos lembra o nascimento de Jesus, e nós ficamos muito felizes em poder lembrar deste momento, também de ver a cidade mais colorida, alegre e brilhante. Nós percebemos que as crianças gostam bastante deste momento de tanta beleza e principalmente do Papai Noel”.

Ao Jornal de Brasília, Miguel adiantou que pretende fazer seu pedido de presente ao Papai Noel: “Para mim o Natal significa o nascimento de Jesus. Eu gosto muito de visitar o Papai Noel e ganhar brinquedo, por isso, vou pedir na cartinha um beyblade”.

