Shopping Conjunto Nacional terá vacinação no sábado (18)

Terão 18 locais de atendimento, com imunização contra covid-19, gripe e outras doenças

Com fácil acesso por carro ou transporte público, o shopping Conjunto Nacional terá vacinação neste sábado (18), das 9h às 17h, no térreo. Uma equipe da Secretaria de Saúde (SES-DF) fará o atendimento desde bebês até idosos, com vacinas contra covid-19, gripe e outras doenças, conforme o calendário de vacinação.

Além do Conjunto Nacional, haverá imunização na Asa Sul, Asa Norte, Sobradinho, Paranoá, Santa Maria, Gama, Ceilândia, Sol Nascente, Riacho Fundo II, Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Guará. A área rural de Samambaia terá vacina itinerante. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da Secretaria [https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao].

A SES-DF orienta a levar documento com foto e, caso tenha, a caderneta de vacinação. Se necessário, poderão ser aplicadas mais de uma dose, de forma a atualizar diversos esquemas vacinais simultaneamente. Por exemplo: é possível se imunizar contra covid-19, gripe e febre amarela no mesmo dia.

Não haverá vacinação no domingo (19). Na segunda-feira, o atendimento é normalizado em mais de cem salas de vacina em todo o Distrito Federal.