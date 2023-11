Setor produtivo unido para aquecer a economia do DF na baixa temporada

Movimento Inspira Brasília é lançado e propõe um calendário de eventos, previstos para fevereiro e março, para estimular os negócios locais e a economia criativa

Diversos setores da economia do Distrito Federal se uniram para lançar um calendário de eventos em 2024 e aquecer a economia local durante a baixa temporada. Entre fevereiro e março, diversas instituições vão promover atividades para impulsionar negócios locais, do micro ao médio empresário, nos setores de turismo, economia criativa, inovação, comércio, serviços e indústrias.

É o movimento Inspira Brasília, que nasce com grandes atores envolvidos e uma agenda que vai de 28 de fevereiro a 10 de março. Durante o lançamento do projeto, o governador Ibaneis Rocha elogiou a iniciativa e a parceria do setor produtivo com o GDF.

“O objetivo é divulgar o Distrito Federal, com diversos eventos, a gente reúne aqui todo o setor produtivo juntamente com o governo e a Câmara Legislativa para mostrar as potencialidades do Distrito Federal. Isso é muito importante porque nós precisamos aparecer cada vez mais para o Brasil e para o mundo. Brasília é uma cidade encantadora, com locais encantadores, como é o caso aqui do Sesi Lab, e nós temos certeza que as pessoas precisam conhecer cada vez mais as potencialidades da nossa cidade”, observa Ibaneis Rocha.

A proposta do Inspira Brasília é estimular negócios locais e a economia criativa. Para a superintendente do Sebrae/DF, Rose Rainha, o movimento reúne as condições necessárias para isso.

“É a união de todo o setor produtivo junto com o governo na consolidação de um grande evento para o Distrito Federal num período de baixa nos nossos hotéis, que são os meses de fevereiro e março. São 12 dias de evento, reunindo toda a economia criativa em uma grande agenda. Teremos uma cidade muito movimentada”, afirma. “Será um guarda-chuva de eventos para Brasília mostrar a sua face em todas as áreas. Uma parceria de êxito para mostrarmos a força que o setor produtivo tem quando ele se une”, acrescenta o presidente da Fape-DF, Fernando Cézar Ribeiro.

O Inspira Brasília é fruto de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF), a Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do DF (Sebrae-DF).

Já o secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes, traz números para exemplificar a força do setor e a importância para a economia. “Brasília está acima da média nacional no campo da economia criativa, estamos com 3,6% de representação no PIB enquanto a média nacional é de 3,1%. Isso só demonstra a vocação de Brasília com seus artistas, na inovação e na ciência e tecnologia. Temos em nosso DNA a criatividade”, aponta.

Confira os eventos confirmados para o Inspira Brasília em 2024:

Sebrae-DF

→ Movement

28/2/2024 – Sebrae Lab Day – Casa & Construção

29/2/2024 – Lançamento do Programa de Energia Solar no Distrito Federal

29/2/2024 – Brasília é de festivais – lançamento temporada 2024

4/3/2024 – Sunset Brasília Capital da Beleza

7/3/2024 – Café com Negócios & Conexões TI

7 a 10/3/2024 – Feira Panela Candanga 2024 ( feira de gastronomia artesanal)

10/3/2024 – Exposição Eixão Agro 2024

Fibra

→ Festival Sesi de Robótica

→ Corrida Inspira Brasília

→ Sesi Lab, com visitação gratuita nos dias do Inspira Brasília e as atrações especiais Fim de Semana Cultural e Night Lab

Fecomércio-DF

→ Paladar Internacional

→ Fecomércio mais perto de todos

→ Exporta Games DF

Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF)

→ Circuito Agro Senar BB

→ Colha e Pague – Fruticultura

→ Fape-DF/Senar Jovens Lideranças

→ Oficinas de Fruticultura Senar – Parque Granja do Torto.

Com informações da Agência Brasília