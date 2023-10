Setor Comercial Norte ganha Espaço Cultural Professora Neusa França

Com concerto do Madrigal de Brasília e exposição de obras de alunos da rede pública de ensino, salas foram inauguradas nesta sexta (27)

Brasília ganhou nesta sexta-feira (27) um novo espaço cultural para exibir os talentos artísticos da cidade. O Espaço Cultural Professora Neusa França, da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), instalado na sede da pasta, no Shopping ID, no Setor Comercial Norte, está pronto para receber as mais diversas apresentações de arte da cidade.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, celebrou a abertura do local. “O que era apenas um auditório virou um centro cultural para apresentar os trabalhos da nossa rede pública de ensino. Aqui a gente vai poder ver saraus, apresentações e exposições de arte dos nossos estudantes e dos nossos professores”, ressaltou.

O espaço conta com três auditórios — de 161, 100 e 80 lugares — e uma parte destinada a exposições de arte. O local vai ser aberto para toda a comunidade, sendo a prioridade da rede pública de ensino do DF. Os agendamentos para uso do espaço podem ser feitos pelo e- mail [email protected].

A estreia de um dos auditórios foi marcada pela apresentação do concerto do Madrigal de Brasília, da Escola de Música de Brasília, coral que, comemorou este ano 60 anos. O maestro e professor de música Deyvison Miranda, que comandou a apresentação, celebrou a inauguração de mais um local na cidade para exibir os talentos da cidade: “É uma honra estarmos aqui nesse espaço de comemoração à educação, à cultura, à música, e à cidadania. Porque é isso que fazemos em sala de aula, com matemática, português, ciências, física, química ou música. Ensinamos os nossos alunos a serem mais cidadãos.”

Na abertura, os visitantes também conheceram a exposição Pratas da Casa, que apresenta o trabalho artístico de estudantes da rede publica de ensino, com o objetivo de difundir os talentos e valorizar o fazer pedagógico dos professores.

Homenagem

O espaço cultural da Secretaria de Educação homenageia a professora carioca Neusa França, falecida em 2016, aos 95 anos. A pianista chegou a Brasília ainda em 1959 para ser professora de música após passar em um concurso público no Rio de Janeiro. A autora do Hino a Brasília lecionou no Caseb e no Elefante Branco e faz parte da história da cidade.

Representando a família de Neusa França, a nora da pianista, Mauria Elias França, 75 anos, agradeceu a homenagem da SEE-DF. “Tenho certeza que a Neusa estaria muito feliz em ver a abertura de mais um espaço cultural na cidade de Brasília. É um movimento muito importante da Secretaria de Educação porque possuímos poucas casas de espetáculos. Tenho certeza que terá um grande impacto para o desenvolvimento cultural de Brasília”, salientou.

Com informações da Agência Brasília