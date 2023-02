Setor Carnavalesco Sul recebe de 10 a 15 mil pessoas por dia

Tarde sem chuva é favorável à movimentação do público no local. São três palcos para curtir a programação

Com jovens de todas as idades, um dos blocos de Carnaval com maior quantidade de foliões é o do Setor Carnavalesco Sul, na SCS, que funciona todos os dias a partir das 10h, seguindo até às 22h. Por dia, são esperadas entre 10 a 15 mil pessoas por dia que terão circulado ali. (Confira a programação ao fim da matéria)

De acordo com um dos organizadores, Caio Dutra, o evento significa, além de um resgate à cultura brasileira, parte da formação de uma identidade própria de Brasília no Carnaval. “Pra gente é uma alegria muito grande essa volta depois de quase três anos sem Carnaval, que é a maior expressão da nossa cultura, da nossa identidade. É como uma retomada de uma construção de identidade, de quem a gente é, da nossa cidade. Estávamos com saudade”, disse.

De acordo com ele, uma das dificuldades enfrentadas durante o período de restrições geradas pela covid-19 foi o sustento das equipes que contam com o Carnaval para garantir boa parte da renda para eventos. Este foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia, sendo um dos primeiros a pararem e alguns dos últimos a retornarem com muitas limitações sanitárias para evitar uma maior proliferação do vírus.

Fotos: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

“Quando houve a pandemia, o sonho de criar uma memória, um legado, foi interrompido. Retornar agora simboliza a volta de perspectiva, esperança, a conservar nosso território”, afirmou. “Carnaval para mim significa a maior expressão da cultura popular do nosso país, da nossa identidade. É a construção de um folclore, em Brasília principalmente. O Carnaval ajuda a descobrir quem somos.”

O bloco do Setor Carnavalesco Sul acontece desde 2018, sendo esta a quarta edição – 2021 e 2022 não aconteceram devido à pandemia.

Celebrar a vida

O médico Rafael Marcos, de 33 anos, foi um dos que frequentou o local neste sábado (18). Como clínico geral, o profissional enfrentou a covid-19 na linha de frente dentro de hospitais do Distrito Federal. Poder frequentar a festa do Carnaval com a esposa e outros dois amigos para ele é especialmente simbólico, principalmente depois de tudo o que viu na Saúde nos últimos três anos.

O primeiro dia em bloquinhos desde ano foi neste sábado (18). Até terça-feira, a intenção é visitar outros centros de festejo. “Estava com saudade de poder reencontrar todo mundo, poder compartilhar essa afetividade e estar próximo um do outro. Isso estava fazendo falta na pandemia”, disse. Caminhando pelo bloco, Rafael estava com uma camiseta do Homem-aranha e o amigo Matheus, de Batman.

“Podemos comemorar a vida de novo. Passamos por momentos de muita insegurança, de ficar afastado da família, de amigos, mas agora voltamos a ter um pouco de esperança. O que define o Carnaval é a alegria. Poder compartilhar com que amamos momentos felizes”, finalizou Rafael.

Programação

Uma das atrações do bloquinho são as atividades para crianças em um espaço separado para os pequenos. Os pais que quiserem levar os filhos para correr, participar de oficinas, fazer pinturas, entre outras atividades, podem ir ao local de 10h às 14h.

Confira também outros shows e atrações para estes próximos dias de Carnaval no Setor Carnavalesco Sul:

Domingo 19/02 – das 10h às 22h

10h: Plataforminha da Alegria

13h: Relabuxo Elétrico

14h: Bloco Puxadinho

14h: Bloco Desmaiô/Calango Careta

15h: Confronto Soundsystem

16h: Bloco Folha Seca – Afro Percussivo

18h: Bloco da Carmela

19h: EletroManas

Segunda 20/02 – das 10h às 22h

10h: Plataforminha da Alegria

11h: Aparelhinho

14h: Bloco Divindades

14h: Bloco das Braba

15h: Orquestra Percussiva Obará

17h: Bloco Elétrico

17h: PUTZ Q’Bloco

17h: Palhaço Elétrico

18h: Bunda do Delírio

19h: Ventoinha de Canudo

20h: Forró Red Light

Terça 21 – das 10h às 22h

10h: Plataforminha da Alegria

13h: Banda Praga de Baiano

15h: Bloco Maria Fumaça

15h: Bloco Oxente Véi!

17h: Bloco Pega Ninguém

17h: Pop Up Drag

17h: Bloco da Drops

19h: Batukenjé

21h: Bloco Bora Coisar com Emília Monteiro