Sesc+Samba recebe hoje show do cantor Péricles

Festa acontece no Sudoeste, a partir das 17h, recheada de grandes sucessos

Após tocar em um dos maiores eventos do Brasil de pré-Carnaval, o Festival de Verão de Salvador, o cantor Péricles, uma referência no cenário do samba e pagode brasileiro, se apresenta, gratuitamente, na capital hoje, na 2ª edição do Sesc+Samba, no Sudoeste. Se reúnem com ele na programação o grupo brasiliense Benzadeus e o carioca Clareou.

Recentemente, Péricles reuniu centenas de fãs na plateia para a gravação do seu novo audiovisual, em São Paulo. A versão ao vivo do álbum “Calendário”, lançado na íntegra em outubro de 2023, contará com 18 faixas. Além de todas as canções que integram o projeto de estúdio, 8 no total, Péricles incluiu no repertório músicas que fazem parte da sua trajetória como “Linguagem dos Olhos”, “Cuidado Cupido”, “É Quente”, dentre outras.

Ao Jornal de Brasília, o cantor disse que “foi muito significativo porque foi uma gravação intimista, feita especialmente para os meus fãs. Essa foi uma maneira de agradecê-los por todo o carinho ao longo desses 30 e poucos anos de carreira”, conta. “O lançamento está previsto para o mês de abril e não vejo a hora de compartilhar com todos esse meu novo projeto”, completa o sambista.

Como compositor, Péricles observa que está sempre atento às referências na hora de compor uma nova música. “Eu sempre estou à procura de algo novo, artistas novos que podem ser grandes inspirações em algum momento. Mas não esqueço dos já consagrados, em todos os segmentos”, diz ele.

Entre os temas de suas canções que marca a vida de milhares de brasileiros, ele reflete que, na hora de escrever uma nova música, “procuro começar uma composição pelo tema, geralmente falo de amor, boas relações, falo das amizades, amores não correspondidos e na estrutura da música, uma boa melodia é fundamental”, revela o músico.

Para os fãs brasilienses, Péricles promete um show marcante, com grandes sucessos. “Será uma noite inesquecível! Vou apresentar músicas que fazem parte desses meus 30 anos de carreira, canções do meu novo álbum ‘Calendário’ e algumas releituras feitas especialmente para a ocasião. Vamos nos divertir muito. Espero vocês!”, promete o cantor.