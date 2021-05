Instituto vai poder aplicar em oncologia e radioterapia; valores previstos em contrato não eram atualizados desde fevereiro de 2019

Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (6), a Secretaria de Saúde firmou com o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) termo de aditivo ao contrato de gestão nº 001/2018 SES-DF com o objetivo de reajustar os valores a serem repassados ao Iges este ano.

A medida permite restabelecer o equilíbrio econômico financeiro em consequência da inflação, dos acordos coletivos e das demais repactuações contratuais obrigatórias.

O Instituto vem recebendo valores repassados mensalmente pela Secretaria de Saúde desde sua criação, em 2019, que são fixados de acordo com o Programa Nacional de Gestão de Custos (ApuraSUS), seguindo as tabelas de 2016. Este ano, os valores sofrerão o primeiro reajuste, o que permitirá ao Iges-DF investir na assistência principalmente em áreas prioritárias, como a oncologia e a radioterapia.

Redução de despesas

A Secretaria de Saúde informa que a aprovação desse reequilíbrio vem após o compromisso e a adoção de uma série de medidas, pelo Iges-DF, para redução de despesas de custeio e pessoal, entre outras, e a correção de desperdícios. Com isso, assegura-se que o reajuste realizado será empregado na gestão das unidades assistenciais, beneficiando o atendimento à população do Distrito Federal.

O Instituto administra os hospitais de Base (HB) e Regional de Santa Maria (HRSM), além das sete unidades de Pronto Atendimento (UPAs). De acordo com a pasta, a fixação dos custos das UPAs e do HRSM foram pautados nos mesmos critérios do HB, a primeira unidade a ser administrada pelo Iges-DF.

As medidas tomadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal ocorreram para reduzir também as despesas de vencimentos e quitação das dívidas. Vale ressaltar que muitas dessas dívidas o Iges adquiriu por priorizar investimentos na assistência à Saúde.

O reajuste do valor do repasse também vai permitir que o Iges-DF adquira novos equipamentos e faça a manutenção daqueles já existentes.

