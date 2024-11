Servidores são homenageados pelos 21 anos dos Espaços Acolher

Nesta terça-feira (19), foram celebrados, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), os 21 anos dos Espaços Acolher, antes conhecidos como Núcleos de Atendimento à Família e Autores de Violência Doméstica. A sessão solene, promovida pela Secretaria da Mulher (SMDF), reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e, principalmente, os protagonistas dessa política pública: os servidores que, dia após dia, transformam vidas com seu trabalho.

Um dos pontos altos da solenidade foi a entrega de Menções de Louvor a 65 servidores, reconhecendo suas contribuições fundamentais para o sucesso dessa iniciativa pioneira no enfrentamento à violência doméstica. Desde a criação dos núcleos, em 2003, antes mesmo da promulgação da Lei Maria da Penha, os Espaços Acolher têm atuado de forma multidisciplinar, unindo o atendimento psicossocial às vítimas e a orientação e responsabilização de autores de violência.

Durante a solenidade, a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destacou o impacto dos Espaços Acolher na construção de uma sociedade mais segura e igualitária. Em seu discurso, ela enfatizou que a atual gestão renomeou para criar um ambiente mais acolhedor e acessível, especialmente para os autores de violência, promovendo o diálogo e a conscientização.

“Hoje, estamos aqui para celebrar uma política pública que salva vidas e promove transformações reais. É preciso educar os homens para rompermos com a violência machista e dar às mulheres a chance de reconstruir suas vidas com dignidade e autonomia. Esta é a essência do que os Espaços Acolher representam”, declarou a secretária.

Desde sua criação, os Espaços Acolher têm se destacado pela abordagem multidisciplinar, oferecendo suporte psicológico, social e pedagógico a vítimas e autores de violência. Em 2023, as nove unidades espalhadas pelo Distrito Federal realizaram mais de 9 mil atendimentos, com 78% focados nos autores de violência. Esse trabalho, que busca reeducar e conscientizar os agressores, tem contribuído significativamente para prevenir novos casos de violência.

O presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, também enfatizou o impacto positivo do trabalho realizado pelos núcleos. “Temos a convicção de que ações como essas reforçam o nosso compromisso com a proteção da mulher. Essa homenagem é muito importante para nós, cidadãos, pois reconhece aqueles que cuidam tão bem das famílias em situação de risco de violência doméstica”, concluiu o presidente.

Homenagem aos servidores

Atualmente, os Espaços Acolher atendem homens e mulheres de forma gratuita, promovendo grupos reflexivos sobre responsabilização de agressores e fortalecimento das vítimas. Entre os homenageados, a psicóloga Dalila Almeida, que atua no Espaço Acolher de Sobradinho, emocionou os presentes ao compartilhar a realidade do trabalho nos núcleos. “O trabalho que fazemos é árduo, mas profundamente gratificante. Atuamos para reconstruir relações e dar novas perspectivas tanto para as vítimas quanto para os autores. Trabalhar em equipe, de forma integrada, é essencial para garantir resultados efetivos. Receber esse reconhecimento hoje é motivo de grande orgulho para mim e para todos os colegas.”

A dedicação dos servidores reforça que a SMDF está transformando números em histórias de superação. Para o agente social Osmar Silva, que atua há 8 anos no Espaço Acolher do Plano Piloto, a Moção de Louvor foi um reconhecimento importante. “Já venho trabalhando nesta temática há muito tempo e, além de mim, com certeza todas as equipes se sentem lisonjeadas. São pessoas muito dedicadas e competentes.”

Espaços Acolher

O acesso é livre a todos, que de forma espontânea buscam informações e atendimentos sobre as questões de gênero ou são encaminhados pelo Ministério Público. O interessado deverá comparecer ao Espaço Acolher mais próximo com os seguintes documentos: RG e CPF. Unidades: Plano Piloto, Brazlândia, Gama, Paranoá, Planaltina, Santa Maria, Sobradinho, Samambaia e Ceilândia.

*Com informações da Agência Brasília.