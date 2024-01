Servidores do GDF terão bolsa de 40% em aulas de idiomas

POST PATROCINADO

A partir desta terça (16), todos os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) e seus familiares, incluindo os terceirizados, terão a chance de aprender uma segunda língua com bolsa de estudos de 40% de desconto. Um acordo de cooperação assinado entre o GDF – por meio da Secretaria de Relações Internacionais (Serinter) – e a escola de idiomas Wizard do Sudoeste garantiu o benefício.

Os cursos oferecidos são de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, japonês e chinês, além de português para estrangeiros. As aulas podem ser presenciais – nas unidades da escola no Sudoeste ou no Cruzeiro – online ou, ainda, em domicílio. Para esta última modalidade, os grupos devem ter, no mínimo, três alunos com horário marcado no mesmo local. A bolsa de estudos vale para todos os tipos de aula.

O documento foi assinado pelo secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, e o sócio-proprietário da unidade Wizard Sudoeste, Igor Teixeira. “A capacitação dos servidores é uma das metas do GDF”, pontuou a governadora em exercício Celina Leão. “Condições de trabalho adequadas e capacitação vão gerar uma melhor prestação de serviço à população”.

Oferta ampliada

O acordo, inicialmente era voltado para a comunidade diplomática de Brasília e seus familiares, abrangendo o curso de português. A Serinter, no entanto, avançou na proposta, ampliando a oportunidade para servidores do GDF. “Conseguimos estender o benefício e garantir a oportunidade para que todos, inclusive seus familiares, tenham acesso a uma segunda língua e estejam, profissionalmente, mais preparados”, afirma o secretário Paco Britto.

Para fazer a matrícula, o servidor deve apresentar os documentos exigidos pela escola, além do contracheque para comprovar o vínculo com o GDF. Para os familiares, basta apenas comprovar o parentesco com o servidor. As aulas terão início em fevereiro, com turmas divididas entre os níveis básico, intermediário e avançado. Inicialmente, apenas duas das 35 unidades da escola em Brasília atenderão com as bolsas: a do Sudoeste e a do Cruzeiro.

*Com informações da Serinter