Servidores do GDF participam de curso de inteligência de segurança pública

O Curso de Inteligência de Segurança Pública 2024 (Cisp 2024) começou a ser aplicado aos servidores de instituições locais e federais nesta segunda-feira (20). Promovido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), esta é a sexta edição da capacitação, realizada por meio da Subsecretaria de Inteligência (SI). O objetivo é promover o alinhamento e a integração entre as instituições de inteligência em segurança pública.

“Esta capacitação é essencial para integração e, principalmente, a integralidade entre os diferentes órgãos participantes, que nesta edição reúne representantes, inclusive de outros estados. Essa proximidade é essencial para o desenvolvimento de trabalho técnico, pautado na produção de conhecimento para direcionamento de ações estratégicas”, ressalta o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Nesta edição, participam 32 alunos de diferentes instituições, como forças de segurança, as secretarias de Justiça e Cidadania (Sejus), de Administração Penitenciária (Seape), de Economia, DF Legal e de Educação (SEE), Câmara Legislativa do DF (CLDF), Casa Militar, Controladoria Geral do DF, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do MInistério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Também participam desta edição instituições de outras Unidades da Federação, como Diretoria da Polícia Penal de Goiás e Subsecretaria de Inteligência de Tocantins.

O curso é baseado em metodologia ativa de ensino e busca proporcionar aprendizado teórico e prático, contextualizado com situações reais e cotidianas da atividade de inteligência. “Ressalto a importância desta capacitação para a melhor prestação do serviço público, que é uma das prioridades do governador Ibaneis Rocha”, completa Avelar.

Para o secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, que representou o titular da pasta na cerimônia de abertura, a velocidade das informações é essencial para o desenvolvimento das atividades de inteligência. “Precisamos nos adaptar constantemente nesta área, pois a informação é muito rápida e o uso da tecnologia e inteligência artificial contribui ainda mais com a celeridade dos fatos. Mas a essência está aqui. Nenhuma tecnologia substitui o capital humano e este curso é essencial para uma interação ainda maior entre as instituições”.

O curso atende aos preceitos da Política Distrital de Segurança Pública do Distrito Federal, como explica o subsecretário de Inteligência, Marcelo Portela. “A capacitação em inteligência exerce um papel fundamental em especialização, integração e, principalmente, no fortalecimento do canal técnico por meio do estreitamento dos vínculos de confiança entre os operadores desta atividade”, explica Portela.

A cerimônia de abertura do curso ocorreu no auditório da Escola de Governo (Egov) e contou com a participação do secretário-executivo de Gestão Integrada, Bilmar Angelis, do controlador-geral do DF, Daniel Alves, da vice-diretora Executiva da Egov, Raquel Athar, da coordenadora de Inteligência da Polícia Civil do DF, Mariana Borges, do chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar do DF, Waldircharbel Gomes, do comandante do Centro de Inteligência dos Bombeiros, Vinícius Santos, e do chefe da Unidade de Inteligência do Detran-DF, Leonardo Artiaga.

