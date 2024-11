Servidores do Brasília Ambiental participam de curso de operação de motosserras do CBMDF

Nesta terça-feira (19), agentes de conservação e brigadistas florestais do Instituto Brasília Ambiental concluíram o curso de operação de motosserras ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Além dos servidores da autarquia, participaram do treinamento representantes do Jardim Botânico de Brasília e do ICMBio (Flona e Parna).

Os 33 participantes cumpriram 20 horas de capacitação, divididas entre teoria e prática, entre 18 e 19 de novembro, das 8h às 17h. No primeiro dia, realizado no Centro de Treinamento Operacional (CTO) do CBMDF, os alunos tiveram aulas teóricas sobre segurança e técnicas de manuseio do equipamento. Nesta terça-feira (19), as atividades práticas ocorreram no Parque Ecológico Asa Sul, unidade de conservação sob a gestão do Instituto Brasília Ambiental.

Para o presidente da autarquia, Rôney Nemer, os conhecimentos adquiridos permitem mais autonomia no combate a incêndios em áreas de difícil acesso e na remoção de árvores mortas após queimadas. “Os participantes estarão habilitados a realizar atividades de manutenção e prevenção de danos ambientais com mais segurança e precisão”, ressaltou.

Já a superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon), Marcela Versiani, considerou que a iniciativa busca qualificar os profissionais para atuar com segurança em ações como combate a incêndios, manutenção e prevenção de danos ambientais. “Essa capacitação é fundamental para garantir a eficiência nas nossas atividades. O treinamento prepara os servidores para manusear motosserras de forma segura, uma tarefa essencial, porém perigosa, na manutenção das unidades de conservação”, afirmou Marcela.

O curso foi ministrado pelos sargentos Kariel Alexander Coelho de Araújo e Sandro Adriano Costa Machado, ambos do CBMDF.

