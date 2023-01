Servidor é preso em operação após “ensinar” como conseguir vistos em embaixadas

O envolvido é acusado de crimes de falsificação de documento público e particular e associação criminosa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Corf, deflagrou nesta manhã (3), a Operação Legatio (embaixada, em latim), que resultou na prisão preventiva de um servidor público, de 41 anos, durante cumprimento a mandado de busca e apreensão e prisão cumpridos na residência do investigado, na cidade de Cristalina/GO.

O envolvido é acusado de crimes de falsificação de documento público e particular e associação criminosa, cujas penas podem ultrapassar a 15 anos de reclusão.



A investigação teve início há seis meses, em decorrência da realização de sete prisões em flagrante, realizadas pela equipe da Corf/PCDF, de pessoas que usaram os documentos falsos produzidos pelo preso de hoje. “Essas pessoas podem ser condenadas a penas de até seis anos de reclusão”, destaca o coordenador da Especializada, delegado Wisllei Salomão.



Conforme apurado, além de produzir os diversos documentos falsos, contracheques, declarações de imposto de renda e de bens, certidões de casamento e comprovantes de matrícula, o investigado instruiu sete pessoa, também presas em flagrante, anteriormente, a como se portar durante as entrevistas nas embaixadas para conseguir os vistos consulares.

“Ele ainda cobrava o valor de R$ 2 mil por pessoa e, caso ela conseguisse adentrar aos países, deveria pagar mais R$50 mil”, finaliza o delegado.



As investigações prosseguem no intuito de identificar outras pessoas envolvidas no esquema fraudulento.