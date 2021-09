Servidor do BC é vítima de maus-tratos causados pela companheira

Mulher é acusada de tomar o dinheiro do marido e deixá-lo sozinho em situação insalubre enquanto morava em Portugal

O servidor do Banco Central Eduardo Nunes Rodrigues, 49 anos, tem sido vítima de maus-tratos causados pela companheira, Maruzia das Graças Brum Rodrigues, 53 anos, nos últimos anos. Os próprios filhos de Maruzia juntaram provas e levaram à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Mesmo com aposentadoria de R$ 23 mil, Eduardo Rodrigues chegou a ir à porta do Banco Central pedir esmola para se alimentar direito. Isso porque a esposa tomava o salário dele. Além de cuidar do dinheiro, Maruzia seria autora de agressões.

“Começou com a verbal, depois foi para a física, com um tapa, hematomas”, conta um dos filhos de Maruzia à TV Globo. “Tem hematoma mais claro, tem cicatriz mais escura… a gente vê que são de vários tempos”, completa.

Segundo os filhos, Maruzia sempre administrou o dinheiro do marido com a desculpa de que ele possuía problemas psiquiátricos e não poderia cuidar do próprio salário. A mulher se mudou para Lisboa, em Portugal, em 2012, e deixou o marido sozinho em um apartamento insalubre da Asa Norte. Ela pagava o aluguel do apartamento com o salário de Eduardo.

Em 2019, o Banco Central entrou em contato com a família e disse que, devido ao comportamento que Eduardo apresentava no trabalho, ele deveria ser aposentado por invalidez ou demitido. Maruzia, então, voltou ao Brasil e buscou o marido para morar em Portugal. Neste ano, porém, os dois voltaram ao território brasileiro porque a mulher faria um procedimento estético. Nisso, ela alugou um apartamento temporário em Águas Claras e contratou uma empregada doméstica.

A diarista e os filhos, então, descobriram a atual situação de Eduardo. Ambos viram uma marca no braço do homem que seria resquício de uma facada:

Foto: Reprodução

Agora, a 21ª DP investiga o caso. Os familiares de Eduardo tentam fazer com que a guarda dele seja transferida à mãe, a professora aposentada Aida Maria Nunes Rodrigues, 77 anos. Ela mora em Niterói-RJ.