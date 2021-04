Serviços na rede provocam corte temporário de luz

Nesta sexta (9), CEB-D faz manutenção em algumas regiões de Sobradinho, Vicente Pires e Riacho Fundo. Confira os locais

Equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB Distribuição) realizarão serviçoes de troca das linhas existentes por outras de maior capacidade em dois vãos de rede de baixa tensão, nesta sexta-feira (9), em Sobradinho. Por motivo de segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia, das 9h às 14h, na DF-440, Mansões Cavalares, chácaras 14 a 25.

Também a partir das 9h, a Rua 8 de Vicente Pires ficará sem energia para remanejamento de cabos de baixa tensão. A operação vai afetar as chácaras 189 (lotes 1 a 33-A), 224 (lotes 2 a 34) e 225.

No Riacho Fundo, haverá substituição de poste no Núcleo Rural Sucupira. Com isso, faltará energia das 9h às 13h nas chácaras 15 a 17 e na 34.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a companhia pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília