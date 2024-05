Serviços de Saúde para a população do Jardim Botânico são ampliados

Uma nova organização dos serviços de saúde chegou aos moradores do Jardim Botânico ー região administrativa com cerca de 67 mil habitantes. Agora, cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dão assistência, conforme o endereço residencial. Ao todo, são 11 equipes de Saúde da Família (eSF), sendo três novas.

“Em diálogo com a Administração Regional do Jardim Botânico e a partir de dados como população local e demandas, reforçamos e fizemos mudanças na rede de atendimento de forma a garantir a oferta de todos os serviços da Atenção Primária à Saúde”, aponta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Para o novo arranjo, houve mobilização de diversas unidades da pasta, com remanejamento de servidores e lotação de mais profissionais.

Nas UBSs, as comunidades têm acesso a serviços como acompanhamento de doenças crônicas, saúde bucal e mental, rastreamento de câncer de colo de útero e de mama, planejamento reprodutivo, práticas integrativas em saúde (PIS), assistência aos beneficiários do Bolsa Família, coleta de exames, entre outros. As unidades são também a porta de entrada à assistência especializada da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Onde ser atendido

A definição dos locais de referência das UBSs levou em consideração a população de cada área e a facilidade de acesso de moradores, como linhas de ônibus disponíveis e presença de ruas e avenidas, de forma a tornar o trajeto mais acessível.

Até o mês passado, eram quatro UBSs responsáveis pelo atendimento de toda a população do Jardim Botânico: UBS 1 Jardins Mangueiral e as UBS 2, 5 e 10, de São Sebastião. Em adição, a UBS 1 do Lago Sul se junta à cobertura da região. Com isso, foi necessário também redistribuir as áreas de referência a cada UBS.

Moradores do Altiplano Leste e condomínios próximos, compreendendo todas as áreas com acesso rodoviário pela Estrada Parque Contorno (DF-001) até a Avenida das Paineiras, serão atendidos na UBS 1 do Lago Sul, localizada junto à policlínica. A unidade também é referência para a Avenida do Sol e para o início da Estrada do Sol, desde o acesso pela Avenida do Sol até a região da Estância Santa Paula.

Já a área da Estrada do Sol entre os condomínios Chácaras Itaipú e Quintas dos Ipês tem como referência a UBS 2 de São Sebastião, que recebeu mais uma eSF. Na mesma estrada, a partir do condomínio Del Rey até os bairros João Cândido e São Gabriel, está a área da UBS 10 da região. A UBS 5, em Nova Betânia, continua como referência aos moradores do Tororó, Barreiros e Nova Betânia.

Quem mora no Jardim Botânico 3, na margem da DF-463, deve ter como referência a UBS 1 do Jardins Mangueiral. A unidade também é referência a todas as quadras do Jardins Mangueiral. É possível conferir qual a UBS de referência a partir de busca pelo CEP residencial no portal InfoSaúde.

*Com informações da Agência Brasília