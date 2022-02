Serviços de saúde bucal são retomados na saúde pública

Consultórios foram adaptados para ampliar o atendimento, com segurança, durante a pandemia

O atendimento em novas instalações do setor de odontologia voltaram a funcionar na Unidade Básica de Saúde 1 (UBS 1) do Riacho Fundo II. As salas foram adequadas – uma medida necessária para garantir a proteção contra a covid-19. “A reinauguração dos consultórios odontológicos dessas unidades vem ao encontro da necessidade da população”, explica a superintendente da Região de Saúde Centro-Sul, Flávia Costa. “Todos os procedimentos da Atenção Primária serão retomados gradualmente de acordo com a demanda”.

Na UBS 1 de São Sebastião os atendimentos também retornaram com uma estrutura mais adequada a pandemia. “Trabalhamos no modelo de portas abertas para receber a população da Região Leste”, ressalta a cirurgiã-dentista Fernanda Raslan.

A oferta dos serviços da Atenção Primária à saúde bucal abrange desde orientações básicas sobre higiene até restaurações, raspagem de tártaro e extração do dente siso, entre outros procedimentos. As famílias devem buscar a UBS mais próxima para encaminhamento.

Retomada

Por conta da pandemia, profissionais da área de saúde bucal foram realocados para a testagem e vacinação. Ainda assim, em 2021, a Secretaria de Saúde (SES) registrou 275 mil atendimentos nesse setor.

“A expectativa é que os atendimentos voltem à normalidade, inclusive com o retorno dos grupos, como de pacientes diabéticos e hipertensos, o pré-natal odontológico, as atividades educativas e preventivas nas escolas públicas do DF e as visitas domiciliares”, detalha a gerente de Serviços Odontológicos da SES, Alessandra de Castro.

Alessandra orienta as famílias a iniciarem o tratamento e acompanhamento da saúde bucal dos filhos desde a infância. “É importantíssimo que os hábitos de higiene bucal comecem ainda com o bebê, bem como o acompanhamento por um cirurgião-dentista para prevenir, diagnosticar e tratar precocemente cárie, alterações na dentição ou no crescimento facial”, aponta.

Com informações da Agência Brasília