Ser mãe é ser julgada constantemente, afirma Influencer brasiliense Layse Cohen

Mãe de gêmeos, a influencer divide suas experiências nas redes sociais sobre maternidade e beleza e afirma que os julgamentos existem

A internet está se tornando terra sem lei, xingamentos e críticas são constantes, principalmente em perfis de pessoas públicas. A Influencer brasiliense, Layse Cohen que divide com seus seguidores sua boa forma, dicas de beleza, de moda, viagens, alimentação saudável e seu cotidiano como mãe de gêmeos aponta que julgamentos são constantes e, na grande maioria das vezes por parte das mulheres.

Apesar de acumular 1,1 milhão de seguidores no Instagram, muitos deles fiéis e grandes admiradores do seu trabalho, ela recebe também comentários maldosos e xingamentos. “Muitas vezes pessoas me mandam mensagens ou deixam comentários nas fotos e vídeos em que estou malhando perguntando se eu não deveria estar cuidando dos filhos”, revela a influencer.

Para ela, a mesma sociedade que cobra as mulheres para serem “perfeitas”, ou seja, bem-vestidas, em forma e boas mães, é a mesma que faz estes julgamentos. “O homem continua a vida dele, já a mulher é julgada porque gosta de malhar e de se cuidar, mas não dou bola, porque sei que sou uma boa mãe e que preciso cuidar da minha felicidade também”.

Os comentários vêm de outras mulheres, o que me deixa impressionada e me faz refletir sobre os preconceitos ainda estabelecidos. Existe a ideia de que a mulher deve deixar tudo de lado, inclusive a própria felicidade, em nome dos filhos, mas não concordo com isso, pois preciso estar bem para oferecer a eles o que eles precisam”, ressalta. A Influencer tem o cuidado de deixar claro que não pretende pressionar seguidoras impondo ou fortalecendo estereótipos.

“Tive muita dificuldade para ter este corpo após o parto e penso que não é obrigação das mulheres terem corpo malhado, muitas me procuram e sempre falo sobre a autoaceitação e a beleza de cada uma”. Ela tem diversas seguidoras que a procuram para pedir conselhos e o recado é sempre o mesmo: ser feliz e se sentir bonita do jeito que se é.