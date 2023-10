Senai-DF emite laudo que atesta eficácia de para-raios

O DF registrou, até julho deste ano, 155.682 mil descargas atmosféricas — mais que todo 2019 e 2020 e quase metade de todo o ano de 2022

O retorno do período chuvoso vem acompanhado da incidência de queda de raios. Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Distrito Federal registrou até julho 155.682 mil descargas atmosféricas — mais que todo 2019 e 2020 e quase metade de todo o ano de 2022.

De acordo com último levantamento do Inpe, realizado em 2021, o DF está em 17º lugar no Ranking Nacional de Densidade de Raios, com 3,5 descargas por quilômetro quadrado por ano.

Uma das principais medidas para se defender dos raios, imprevisíveis e danosos, é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), popularmente conhecido como para-raios. No entanto, para que o projeto cumpra o papel de resguardar vidas e reduzir os riscos de prejuízos materiais, é necessário estar em dia com o laudo que atesta sua eficácia e conformidade com as normas técnicas vigentes.

O documento é obrigatório pela NBR 5419, do Comitê Brasileiro de Eletricidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A validade máxima é de três anos, dependendo da edificação, porém o Corpo de Bombeiros do DF recomenda que o laudo seja realizado anualmente.

O Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil do DF (ISTCC-DF), que presta serviços técnicos especializados de metrologia e consultoria, oferece a elaboração do laudo e da assinatura de responsabilidade técnica.

“O laudo de SPDA é um documento técnico elaborado por profissionais capacitados na área de engenharia elétrica que avalia a adequação do sistema instalado, verificando se foi projetado e implementado corretamente, a resistência dos materiais utilizados e a distribuição adequada das hastes de captação”, destaca o engenheiro eletricista do Senai-DF Samuel Araújo Rêgo.

Os principais elementos avaliados em um laudo de SPDA são:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inspeção visual: o engenheiro faz uma vistoria detalhada das hastes de captação, dos cabos condutores, dos dispositivos de descida, dos eletrodos de aterramento e das conexões. Qualquer dano ou desgaste é registrado e analisado.

Testes de continuidade: garantir a continuidade dos elementos condutores do SPDA é fundamental para sua eficácia. Isso envolve a verificação da conexão adequada de todos os componentes.

“Após a avaliação, o engenheiro emite o laudo de SPDA, que pode indicar a necessidade de manutenção corretiva, ajustes no sistema ou até mesmo a instalação de um novo SPDA, caso o existente não esteja em conformidade com as normas. Esse documento é essencial para a segurança das pessoas e das estruturas”, finaliza o engenheiro eletricista do Senai-DF.

Contrate o ISTCC-DF

O instituto do Senai é especializado em construção civil, mas atua transversalmente nas áreas de meio ambiente, energia, produtividade e qualidade. O laboratório é preparado e altamente tecnológico, com ensaios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e a equipe é formada por consultores capacitados para atender os diversos segmentos da capital do País.

Para solicitar uma cotação para elaboração do laudo de SPDA ou de outro serviço, basta acessar o site ou entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 3353-8736 para o atendimento de metrologia e (61) 3462-7140 para o atendimento de consultorias.