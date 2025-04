Semob estuda tarifa zero para zebrinhas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) estuda ampliar a tarifa zero do Transporte de Vizinhança, conhecidos como zebrinhas, para todos os dias da semana. Conforme informações da pasta, há estudos para reformular a integração nos casos em que o usuário utilize o zebrinha, ou seja, nessas situações a passagem que chega a R$5,50 (ao pegar um ônibus normal e um zebrinha) ficaria em R$3,80.

A iniciativa está em fase de estudos, e caso fosse aprovada, passaria a valer apenas nos casos de integração em que o usuário usa o zebrinha. “Estamos pensando que, talvez, seja possível fracionar ou diminuir essa segunda viagem para os casos em que as pessoas usam o zebrinha. Nesse caso, pode ser que eventualmente tenhamos um zebrinha funcionando como alimentadora, sem impacto tarifário. Mas são estudos, ainda não temos dados conclusivos”, salientou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Em relação aos estudos para se ampliar a tarifa zero e o programa Vai de Graça – que conta com passagens gratuitas aos domingos e feriados -, o secretário pontua que é necessário avaliar todo o contexto da gratuidade, analisando, inclusive, os impactos econômicos. “Temos que ver, primeiro, como o sistema vai se comportar até o final do ano, avaliando, principalmente, o custo de uma eventual ampliação do programa”, frisou.

Os estudos para uma tarifa zero no zebrinha fazem parte de um conjunto de ações que estão sendo tomadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em prol do transporte público, que inclui, inclusive, o Vai de Graça – lançado em março deste ano. Segundo a Semob, em um mês de funcionamento do programa, o número de pessoas acessando o transporte público aos domingos aumentou cerca de 60%.

“Nós tínhamos uma média de 277 mil acessos de usuários aos domingos antes do Vai de Graça, e com o programa esse número subiu para 470 mil usuários”, ressaltou Gonçalves. No dia 23 de fevereiro, um domingo antes de iniciar o Vai de Graça, foram registrados 277.155 acessos no transporte público do DF. Já no domingo de Carnaval (2/03) – primeiro domingo com o programa em funcionamento – foram contabilizados 491.985 acessos. Os números seguem em alta, prova disso é que no último domingo (6/04) foram registrados 462.384 acessos.

Segundo o secretário, mesmo com o aumento de fluxo de pessoas no transporte público aos domingos e feriados não existe possibilidade do valor das passagens nos outros seis dias da semana (segunda a sábado) ficarem mais caras. “As passagens no DF estão congeladas até o final de 2026”, afirmou.

No último domingo (6/04), por conta do Vai de Graça, a Semob fez a adequação de 27 linhas de ônibus, com ampliação de 119 viagens. “Nesse primeiro momento, foi feito apenas um ajuste operacional, a ampliação de frota foi em algumas linhas e horários. Nós otimizamos a frota existente, o que não vai significar um aumento de custo para o GDF”, explicou Gonçalves.

Além das linhas que tiveram ampliação de viagens, a Semob criou a linha zebrinha 023.1, que vai fazer o percurso entre o Terminal da Asa Sul (TAS) para o Zoológico, com saídas a cada 30 minutos, entre 8h e 17h30, aos domingos e feriados.

Saiba mais

Nova linha – aos domingos e feriados

023.1 – Terminal Asa Sul / Zoológico

Horários: saídas a cada 30 minutos do TAS, entre 8h e 17h30

A operação será feita pelo zebrinha

Linhas com ampliação da oferta de viagens aos domingos e feriados

0.809 – Recanto das Emas/ Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

0.810 – Recanto das Emas / Rodoviária do Plano Piloto (EPNB – SIG)

0.882 – Riacho Fundo II (QS 18) / Rodoviária do Plano Piloto (EPNB-SIG)

870.1 – Riacho Fundo II (QS 18 – CAUB II) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

870.7 – Recanto das Emas (Qd. 800) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

874.4 – Recanto das Emas (Q.800) / Rodoviária do Plano (EPNB-SIG)

807.6 – Recanto das Emas (Q 800)

0.373 – Samambaia Norte (2 Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPNB-Eixo)

0.380 – Samambaia Norte (2 Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-SIG)

0.394 – Samambaia Sul (1 Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG)

0.821 – Samambaia Sul (1 Avenida)/ Rodoviária do Plano Piloto (EPNB)

0.825 – Samambaia Sul (2 Avenida)/ Rodoviária do Plano Piloto (EPNB)

373.2 – Samambaia Norte (1 Avenida)/ Rodoviária do Plano Piloto (SHIS – EPNB – EIXO)

380.2 – Samambaia Norte (1 Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – SIG)

394.1 – Samambaia Sul (2 Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (Pistão Sul – EPTG – SIG)

0.383 – Setor P Sul/ Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

154.2 – Guará I – II / Rodoviária do Plano Piloto (QE 34 – Zoo – Eixo Sul)

0.089 – P Sul / Taguatinga (Av. Comercial) / Guará / Faculdade Euroamericana / Samdu Norte

932.2 – Sol Nascente trecho I / Hélio Prates / EPTG / W3 Sul / Rodoviária do Plano Piloto

933.5 – Sol Nascente (Trecho I) /Taguatinga Centro / Taguatinga Sul (Católica)

0.363 – P Sul/Taguatinga Centro (Hélio Prates-Comercial N.-Taguat. Shopping – Samdu N)

363.1 – P Sul / Taguatinga Centro (Av. Hélio Prates – Samdu) / Taguatinga Shopping

363.2 – P Sul (P3) / Pôr-do-Sol / Comercial Norte / T. Shopping / Samdu Norte

933.4 – P Sul (Avenida das Palmeiras) / Taguacenter

337.1 – Setor “P” Sul / W3 Sul (via Setor Policial) / Rodoviária do Plano Piloto

0.783 – Condominio La Font / Itapoã / Paranoá / Lago Norte

*141.5 – Itapoã (La Font – Del Lago) / Itapoã Parque / Paranoá Parque / Paranoá / Prainha

Dados dos acessos do Vai de Graça aos domingos (desde o início do programa)

6/4 – 462.384 acessos

30/3 – 466.968 acessos

23/3 – 404.166 acessos

16/3 – 414.508 acessos

9/3 – 389.260 acessos

2/3 – 491.985 acessos (domingo de Carnaval)