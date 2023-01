Semana termina com 182 vagas de emprego abertas

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 182 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (13). Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 unidades, das 8h às 17h, de segunda a sexta.

Na área de construção civil, há 12 vagas para a função de pedreiro. Na Asa Norte, são oito oportunidades com salário de R$ 2.103. Há exigência de experiência, mas não cobra-se escolaridade. Já em Santa Maria, o mesmo posto de serviço oferece quatro vagas, com diária de R$ 180.

São 12 vagas para pedreiro, sendo oito na Asa Norte e quatro em Santa Maria | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Também contratam-se dois técnicos de manutenção de obras na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras. Os rendimentos são de R$ 1.550 e não cobra-se experiência ou ensino fundamental completo.

Há ainda oportunidades para quem deseja trabalhar com vendas. No Guará, empregadores procuram dez vendedores pracistas, pagando ordenado de R$ 2 mil. Os candidatos não precisam de experiência, mas devem apresentar diploma de escolaridade.

Mesmo que não haja interesse por nenhuma vaga do dia, os interessados podem se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília