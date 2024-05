Semana encerra com 507 oportunidades para quem busca emprego no DF

Aqueles que estão em busca de uma oportunidade de emprego podem ficar de olho nas vagas divulgadas pelas agências do trabalhador para esta sexta-feira (10). São 507 vagas distribuídas entre diversas profissões. Com 70 vagas, os vendedores são os profissionais com mais oportunidades, tanto para pessoas com experiência anterior na área quanto para aqueles sem experiência. A remuneração pode chegar a R$ 1.887, mais benefícios.

Auxiliar operacional de logística e auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros também possuem um alto número de vagas, totalizando 80. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 1.444.

Também há vagas para garçom, açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, servente de obras, carpinteiro, churrasqueiro, confeiteiro e outros. O maior salário do dia é para analista de sistemas, sem local de trabalho fixo. São duas oportunidades com remuneração de R$ 5 mil mais benefícios. Para participar, o candidato deve ter ensino superior completo no curso de Tecnologia da Informação.

Os interessados devem buscar uma das 14 agências do trabalhador no DF, das 8h às 17h, ou utilizar o aplicativo Sine Fácil. Caso o perfil não corresponda aos requisitos da vaga, o sistema ainda poderá cruzar informações e encontrar oportunidades correspondentes às especificações do currículo.

Os empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou por meio do aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Além disso, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), pode ser utilizado.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília