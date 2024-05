Semana do Brincar promove o valor da ludicidade na educação infantil

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) promove, de 20 a 24 de maio, a Semana do Brincar, uma campanha anual que visa sensibilizar sobre a relevância do brincar na formação das crianças. A campanha visa valorizar o ato de brincar em meio à tecnologia e à rotina acelerada da sociedade contemporânea.

A infância é uma fase crucial do desenvolvimento humano, e a brincadeira desempenha um papel fundamental nesse processo.

Estabelecida pela Lei Distrital 13.257/2016, a Semana do Brincar no Distrito Federal pretende celebrar e conscientizar sobre a essência lúdica da infância. Realizada em unidades de educação infantil, a iniciativa proporciona uma série de atividades e reflexões sobre o universo infantil e suas necessidades.

No Centro de Ensino Infantil 203 de Santa Maria, a Semana do Brincar teve como tema Desafios e Experimentos, oferecendo contação de histórias, conversa, jogos interativos e brincadeiras de gincana. Uma das atividades destacadas foi a apresentação teatral da história Cachinhos Dourados e os Três Ursos, encenada pelas crianças. Rosana Almeida, mãe do aluno Arthur de Almeida, de 4 anos, valoriza a participação nas atividades escolares do filho. “Eu me envolvo, pesquiso antes sobre o tema dos eventos. Quero que ele participe de todas as iniciativas da escola”.

“Na Semana do Brincar aqui na nossa escola, além das atividades teatrais, estamos abordando jogos matemáticos como uma forma divertida de aprendizagem e descobertas. As crianças se envolvem e nós ficamos muito felizes por brincar junto com elas”, conta Rosalina Bernardo, supervisora pedagógica do CEI 203 de Santa Maria.

Sobre a Semana do Brincar

Desde a consolidação em 1998 como o Dia Internacional do Brincar, celebrado em torno de 28 de maio, a Semana do Brincar tem sido um catalisador global para reforçar a importância da atividade na vida das crianças. No Distrito Federal, essa semana especial não só celebra a ludicidade, mas também destaca o compromisso com o desenvolvimento saudável e integral das crianças.

Arthur de Almeida, aluno do CEI 203 de Santa Maria, e a mãe, Rosana, participaram do dia de brincadeiras

Durante a semana, as instituições de educação infantil do Distrito Federal adotam uma abordagem criativa e abrangente, oferecendo atividades que incentivam a imaginação, cooperação e expressão individual das crianças. De jogos tradicionais a oficinas de arte e música, passando por contação de histórias e brincadeiras ao ar livre, cada momento é uma oportunidade de aprendizado e crescimento.

Além de proporcionar diversão, o brincar desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico das crianças. Por meio do jogo, elas exploram o mundo ao seu redor, experimentam papéis, resolvem problemas e constroem relações interpessoais. É um espaço onde a criatividade floresce, a autoconfiança é fortalecida e as habilidades sociais são cultivadas.

Entretanto, mesmo diante de sua importância incontestável, o brincar enfrenta desafios em um mundo cada vez mais tecnológico e estruturado. Por isso, iniciativas como a Semana do Brincar são essenciais para reafirmar seu valor e incentivar pais, educadores e a sociedade em geral a priorizar e proteger esse direito fundamental das crianças.

*Com informações da Agência Brasília