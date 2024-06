Semana de Qualidade de Vida no Trabalho do GDF começa segunda-feira (24)

Há quatro anos, o Governo do Distrito Federal colocou em prática uma política própria de qualidade de vida no trabalho, que engloba programas e projetos voltados à melhoria do dia a dia do servidor e do empregado público local. São ações que seguem progredindo e avançando por todos os órgãos públicos do DF. Para comemorar essa evolução, a Secretaria de Economia, por meio da Secretaria Executiva de Qualidade de Vida (Sequali), promove uma semana repleta de atividades para os servidores a partir da próxima segunda (24).

A Semana de Qualidade de Vida no Trabalho do GDF, entre os dias 24 e 28 de junho, será realizada no Espaço Qualidade de Vida (16º andar do Anexo do Palácio do Buriti), no térreo do Anexo do Palácio do Buriti e, em diversos órgãos do DF com sessões da ginástica laboral.

Entre as atividades, estão previstas aulas de relaxamento, ginástica laboral, sessão de autocuidado e maquiagem, auriculoterapia e spa dos pés. Haverá também uma apresentação musical dentro do Projeto Voz da Casa. Para quem gosta de animais de estimação, haverá uma feira pet especial com gatinhos e cachorros disponíveis para adoção.

Os organizadores também estão preparando edições especiais dos projetos Momento de Paz e Tempo de Refletir. Estão previstos, ainda, a realização do II Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho e da 3ª edição do Selo QualiVida.

A tradicional degustação de produtos do Sam’s Club também vai acontecer das 9h às 16h do dia 27 de junho. No mesmo dia, os projetos Rap Chef e Cozinha sem Sobras, do Sesc/ Fecomércio, também estarão presentes. Em parceria com a Secretaria da Mulher, a Sequali também organiza um bazar.

“É uma semana de muita comemoração e alegria para nós que cuidamos da implantação efetiva da Política de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Em quatro anos, já conseguimos incentivar mais de 45 órgãos a implantarem iniciativas de qualidade de vida no trabalho, incluindo políticas, programas, comitês e comissões”, comemora o secretário-executivo da Sequali, Epitácio do Nascimento.

“Convidamos todos os servidores a participarem da Semana QVT porque tudo foi feito com muito carinho e para todos os servidores. A programação é ampla e diversificada para que todos possam participar de pelo menos uma atividade. É um momento de descontração também”, acrescenta.

Confira a programação da Semana de Qualidade de Vida no Trabalho

24/6 a 28/6 (segunda a sexta-feira)

⇒ Semana Turbinada – Blitz Laboral

Local: Diversos órgãos do GDF

24/6 (segunda-feira)

⇒ Das 9h às 13h – Sessão de Auriculoterapia com Maura Chiattone

Local: Espaço Qualidade de Vida (16º andar do Anexo do Palácio do Buriti). Faça seu agendamento aqui

⇒ 10h – Momento de Paz com o arcebispo Dom Marcony

Local: Canal do YouTube da Secretaria da Economia

25/6 (terça-feira)

⇒ Das 8h às 12h – II Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho e 3ª edição do Selo QualiVida

Local: Auditório da Polícia Civil do DF

26/6 (quarta-feira)

⇒ Das 10h às 12h e das 13h às 16h – Aferição de pressão e teste de glicemia

Local: Espaço Qualidade de Vida

⇒ 12h30 – Voz da Casa com o servidor da Secretaria de Educação Wijairo José da Costa

Local: Espaço Qualidade de Vida

27/6 (quinta-feira)

⇒ Das 9h às 12h e das 13h às 16h – Sessão de auriculoterapia com Maura Chiattone

Local: Espaço Qualidade de Vida . Faça seu agendamento aqui.

⇒ Das 9h às 16h – Sessão de autocuidado e maquiagem

Local: Espaço Qualidade de Vida. Atendimento por ordem de chegada

⇒ Das 9h às 16h – Degustação dos produtos Sam’s Clube, Rap Chefe e Cozinha sem Sobras

Local: Espaço Qualidade de Vida

⇒ Das 10h às 15h – Momento de descompressão e massoterapia

Local: Espaço Qualidade de Vida

⇒ Das 10h às 15h – Spa dos pés

Local: Espaço Qualidade de Vida

⇒ Das 9h às 16h – 3ª Feira Pet

Local: Passarela da entrada norte do Anexo do Palácio do Buriti

⇒ Das 9h às 16h – Bazar/Brechó

Local: Espaço Qualidade de Vida

28/6 (sexta-feira)

⇒ Das 9h às 16h – 3ª Feira Pet

Local: Passarela da entrada norte do Anexo do Palácio do Buriti

⇒ 10h – Tempo de Refletir com o desembargador e 1º Vice-Presidente do TJDFT Roberval Belinati

Local: Canal do YouTube da Secretaria de Economia

*Com informações da Secretaria de Economia