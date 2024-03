Semana da Mulher: servidoras terão programação especial no Anexo do Buriti

Haverá palestras sobre empreendedorismo, aulas de ginástica, massoterapia, culinária, corte de cabelo e muito mais

Entre 4 e 8 de março, semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, as servidoras do GDF serão homenageadas com programação exclusiva de atividades especiais. A iniciativa é da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF), por meio da Secretaria Executiva de Qualidade e Valorização de Vida (Sequali), em parceria com Secretaria da Mulher, Sesc, Senac e Fecomércio. As atividades da Semana da Mulher serão realizadas em três locais do Anexo do Palácio do Buriti: no Espaço Qualidade de Vida do 16º andar, na Passarela na entrada norte do prédio e na Academia Buriti.

Estão previstos momentos de relaxamento, sessões de beleza, consultoria de moda, músicas, aulas de dança do ventre, ginástica pélvica, bazar, Feira do Clube de Desconto, bate-papos, bem como edição especial do Momento de Paz, além de palestras inspiradoras. Tudo especialmente voltado para o público feminino. O intuito é ressaltar ainda mais a importância e singularidade de cada uma das mulheres que contribuem diariamente para o serviço público.

Chefe de gabinete da Secretaria da Economia, Ledamar Sousa Resende, lembra que o Dia Internacional da Mulher surgiu em um contexto de luta das mulheres por melhores condições na vida e no trabalho. “Proporcionar uma semana com atividades que envolvam as servidoras em prol do bem-estar pessoal e profissional é importante para reforçar o valor delas, não somente para o serviço público, mas para a sociedade de forma geral”, afirma.

“Estamos entusiasmados em oferecer essa oportunidade de valorização e bem-estar às nossas servidoras, empregadas públicas e colaboradoras. A Semana da Mulher é uma forma de reconhecermos o talento e a dedicação delas, além de proporcionar momentos de reflexão e inspiração”, ressalta o secretário executivo da Sequali, Epitácio Júnior.

Confira a programação completa:

Bate-papo com a superintendente do Hospital Regional de Santa Maria, Eliane Abreu, e com a servidora e psicóloga, Ana Paula Vianna

Tema: Empoderamento feminino e sua relação com a saúde psicoemocional

Data: 4/3 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Canal do YouTube da Secretaria de Economia

Sessão de automaquiagem

Data: 4/3 (segunda-feira)

Horário: Das 10h às 14h

Local: Salão de beleza do Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Os atendimentos serão por ordem de chegada

Apresentação do dueto da Banda do Corpo de Bombeiros Militar do DF

Data: 4/3 (segunda-feira)

Horário: 12h

Local: Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Palestra com a servidora e psicóloga Heloísa do Abiahy

Tema: Comunicação não violenta (CNV)

Data: 5/3 (terça-feira)

Horário: 11h

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Para participar será necessário fazer inscrição neste link

Aulão de ginástica pélvica com a instrutora Sueli Moraes

Data: 5/3 (terça-feira)

Horário: 13h

Local: Academia Buriti – Térreo do Anexo do Buriti

Feira do Clube de Desconto – Edição Especial do Dia da Mulher

Data: 5 e 6/3 (terça e quarta-feira)

Horário: Das 8h às 16h

Local: Passarela da entrada norte do Anexo do Buriti

Cozinha sem sobras

Data: 5 e 6/3 (terça e quarta-feira)

Horário: Das 10h às 15h

Local: Hall do Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Degustação de Produtos – SAM’S Club

Data: 5 e 6/3 (terça e quarta-feira)

Horário: Das 11h às 14h

Local: Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Beleza da Mulher – Corte de cabelo

Data: 6/3 (quarta-feira)

Horário: Das 14h às 16h

Local: Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Os atendimentos serão por ordem de chegada

Voz da Casa com a servidora do IPEDF Jéssica Freitas

Estilo musical: Pop-rock

Data: 6/3 (quarta-feira)

Horário: 12h30

Local: Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Atendimento de auriculoterapia com a profissional Maura Chiattone

Data: 6/3 (quarta-feira)

Horário: Das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Link para agendamento

Atendimento de acupuntura com Ahmed El Tasso

Data: 6/3 (quarta-feira)

Horário: Das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Link para agendamento

Bazar/brechó com produtos femininos

Data: 7/3 (quinta-feira)

Horário: Das 10h às 15h

Local: Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Momento de Paz com a pastora Nayra Pedrini

Data: 7/3 (quinta-feira)

Horário: 10h

Local: Live pelo canal do YouTube da Secretaria de Economia

Aulão de dança do ventre com a convidada especial Raíla Cardoso

Data: 7/3 (quinta-feira)

Horário: 13h

Local: Academia Buriti – Térreo do Anexo do Buriti

Palestra com a servidora e personal shopper Kelly Corsina

Tema: Arrume-se para a vida

Data: 7/3 (quinta-feira)

Horário: 14h

Local: Sala de Inovação – 16º andar do Anexo do Buriti e online pelo Canal do YouTube da Secretaria de Economia

Para participar presencialmente, será necessário fazer inscrição neste link

Bate-papo sobre empoderamento feminino

Convidadas especiais

Data: 8/3 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Sala de Inovação – 16º andar do Anexo do Buriti e online pelo Canal do YouTube da Secretaria de Economia

Para participar presencialmente, será necessário fazer inscrição neste link

Massoterapia e spa dos pés e das mãos

Data: 8/3 (sexta-feira)

Horário: Das 10h às 15h

Local: Sala de meditação e salão de beleza do Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Os atendimentos serão por ordem de chegada

Sessão de cuidado com a pele e automaquiagem

Data: 8/3 (sexta-feira)

Horário: Das 10h às 15h

Local: Salão de beleza do Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Buriti

Os atendimentos serão por ordem de chegada

Com informações da Agência Brasília