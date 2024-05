Semana da Enfermagem começa no Hospital de Santa Maria

O auditório do Hospital Regional de Santa Maria recebeu, nesta quarta-feira (15) a Semana da Enfermagem. A solenidade de abertura contou com a participação do diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior. Durante dois dias, os enfermeiros da unidade de saúde serão homenageados com música, lanche e palestras.

“Este é um momento de reflexão sobre o propósito que temos para a nossa vida. Na minha carreira, sempre aprendi muito com as equipes de enfermagem, que estão sempre ali presentes, se dedicando ao cuidado. Muitas pessoas dependem desse cuidado para se recuperar, se curar. É um papel essencial”, afirmou. O presidente também destacou a importância de cuidar da saúde mental destes profissionais que atuam na linha de frente, oferecendo sempre um ambiente agradável e salubre para trabalhar, com projetos voltados para a saúde e bem-estar dos colaboradores.

Enfermeira apaixonada pela área, a superintendente do HRSM, Eliane Abreu, enfatizou a importância de respeitar e valorizar os profissionais de enfermagem, essenciais em todo equipamento de saúde, seja público ou privado, independente dos avanços tecnológicos e globais. “Ser enfermeiro é trabalhar com amor, dedicação, ciência e entrega. Temos grandes desafios no dia a dia, mas eles não apagam o nosso valor”, ressaltou.

A gerente de Enfermagem do HRSM, Kariny Bonatti, destacou que a enfermagem não é só uma profissão, mas uma vocação de quem dedica sua vida para cuidar do outro. “Quero agradecer e parabenizar todas as equipes de enfermagem do HRSM, pois cada membro tem seu significado crucial na vida de seus pacientes. São os verdadeiros heróis da saúde”, observou.

Após os pronunciamentos, foi realizada uma homenagem aos profissionais de enfermagem com a apresentação do músico Anderson Souza. Houve, ainda, um culto ecumênico para celebrar a data e por fim, um coffee break com bolo em comemoração à Semana da Enfermagem.

Para esta quinta (16), estão programadas palestras diversas com os colaboradores da enfermagem e sorteio de vários brindes.

*Com informações da Agência Brasília