Semana começa com quase 500 empregos disponíveis nas agências do trabalhador

Nesta segunda-feira (15), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 492 oportunidades profissionais disponíveis.

O maior salário é de R$ 3 mil, encontrado em uma vaga para comprador no Guará e uma para supervisor de vendas sem local fixo de trabalho. As duas chances exigem ensino superior na área.

Em relação à demanda por novos funcionários, destaque ao cargo de repositor de mercadorias, que oferece 105 postos, e de operador de caixa, que está com 102 vagas abertas. Os salários vão até R$ 1,7 mil. Os selecionados vão atuar no Guará, Santa Maria, Planaltina, Águas Claras, Lago Sul, Plano Piloto, Samambaia, Taguatinga e sem ponto fixo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília