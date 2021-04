Semana começa com 187 vagas de emprego

As duas profissões que mais estão contratando são auxiliar operacional de logística, com 50 vagas, e consultor de vendas, com 38 oportunidades

As agências do trabalhador retomam as atividades, nesta segunda-feira (5), oferecendo 187 vagas de emprego. As duas profissões que mais estão contratando são auxiliar operacional de logística, com 50 vagas, e consultor de vendas, com 38 oportunidades. As remunerações oferecidas são, respectivamente, R$ 1,3 mil e R$ 1,1 mil, mais benefícios. Os candidatos precisam ter nível médio de escolaridade.

A área de vendas ainda tem 33 vagas para promotores de vendas, representante comercial autônomo, vendedores interno e pracista, supervisor de televendas e operador de vendas. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.280, mais benefícios.

Entre as novidades na tabela de vagas desta semana estão desenhista copista (CAD), que precisa ter experiência e nível médio; e professor de administração, com superior completo. Os salários oferecidos são, respectivamente, R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília